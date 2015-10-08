《全球重要经济事件一览表》--10月8日-10月15日

(除特别说明外，均为GMT时间)

10月8日(四)

利马--IMF/世界银行举办有关“金融内涵：能否达成多项宏观经济目标？”的讨论会(1500)，演说者包括：IMF副总裁朱民与印度央行总裁拉詹。

利马--IMF/世界银行举办有关“中等收入国家的脆弱性：对独特挑战的新观念”的讨论会(1500)。

利马--IMF/世界银行举办有关“基础架构：为成长投资、为人投资”的讨论会(1530)。演说者包括：世界银行首席财务官巴德尔和世界银行常务副行长英卓华等。

利马--IMF/世界银行举办有关“聚焦拉丁美洲：拉美央行的新挑战”的讨论会(1645)。演说者包括：英国央行副总裁夏菲克、巴西央行总裁托比尼(Alexandre Tombini)和秘鲁与智利央行总裁。

利马--IMF总裁拉加德、英国央行总裁卡尼与巴西财长莱维(Joaquim Levy)参加一个主题为全球经济的讨论会(1800)。

利马--世界银行行长金墉举行记者会(1500)。

利马--IMF/世界银行举办有关“银行解决方案的解决方案何在？”的讨论会(1800)。

利马--世界银行行长金墉参加一项主题为“以年轻企业家为可持续性成长的推手”的讨论会(1900)。

利马--IMF/世界银行举办有关“拉丁美洲的成长与内涵：下一个十年”的讨论会(1930)。演说者包括：IMF副总裁古泽满宏等。

利马--IMF/世界银行举办有关“我们要的金融体系：为可持续发展重新塑造金融”的讨论会(2000)。演说者包括：英国央行总裁卡尼、中国人民银行副行长易纲、巴西央行总裁托比尼。

利马--IMF/世界银行举办有关“为民间投资调集金融资源”的讨论会(2100)。

利马--世界银行行长金墉参加主题为“食物的未来：关于塑造因应气候变化的食物供应系统的对话”讨论会(2130)。

利马--24国集团(G-24)会员国举行记者会(2230)。

美国曼凯托--明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔，在一项活动中致欢迎词并参加论坛(1700)。

华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布9月政策会议的会议记录(1800)。

美国斯波坎--旧金山联储总裁威廉姆斯(John Williams)在斯波坎都市地区商业与社区领袖午餐会上，就经济展望发表谈话(1930)。

伦敦--英国央行宣布利率决议并公布利率会议记录(1100)。

圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行举行的儿童储蓄账户座谈会中致欢迎词(1330)。

德国曼海姆--欧洲央行执委普雷特在强化欧洲知识经济效率与竞争力(SEEK)会议上发表演说(1110)。

立陶宛维尔纽斯--“非银行是否正在重新塑造零售支付市场？”会议，由立陶宛央行理事会成员Marius Jurgilas与瑞典央行副总裁Cecilia Skingsley担任主持。

瑞典哥特堡--瑞典央行副总裁Henry Ohlsson于货币政策之旅造访哥特堡，将就瑞典央行与最新货币政策决定发表谈话(1000)。

悉尼--澳洲央行经济研究主管John Simon在资本市场功能失衡研究中心的会议中发表演说(0305)。

法兰克福--欧洲央行公布9月政策会议之会议记录。

10月9日(五)

利马--G20成员国举行新闻发布会(1330)。

利马--世界银行举办有关“促进可再生能源民间投资”的讨论会(1600)，演讲者包括世界银行行长金墉等。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“打击非法金融流动：从承诺到行动”(1600)。

利马--IMF中东和中亚部举行新闻发布会(1615)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“结构性改革、不平等和增长”(1630)，演讲者包括IMF副总裁朱民、墨西哥财长以及欧元集团主席迪塞尔布洛姆等。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“商品收入波动性管理：财政政策应对”(1730)，演讲者包括IMF副总裁古泽满宏等。

利马--IMF亚太部举行新闻发布会(1815)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“平衡可持续增长与社会平等：拉美和东亚的教训”(1900)，演讲者包括世界银行集团的常务副行长英卓华等人。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“素质教育--为公平增长”(1930)。

利马--国际货币与金融委员会成员举行新闻发布会(2200)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“从今日到2030年”(2230)，演讲者包括世界银行行长金墉、IMF总裁拉加德及联合国秘书长潘基文。

利马--国际金融协会(IIF)会议(第一日议程)。演讲者包括瑞典央行总裁英韦斯(Stefan Ingves)、印尼财长班邦(Bambang Brodjonegoro)、泰国央行总裁威拉泰，以及马来西亚央行总裁Sukhdave Singh(1945)。

美国密尔沃基--美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯就当前经济状况以及货币政策发表演说(1730)。

纽约--亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特在美国商业编辑和作者协会(SABEW)秋季会议上发言(1310)。

维也纳--奥地利央行总裁诺沃特尼在一个活动中讲话(0800)

10月10日(六)

利马--加拿大央行总裁波洛兹将于国际金融协会(IIF)发表演说(0645)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“‘可持续发展城市’之构成要素”(1530)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“准备起飞：后2015年议题之施行”。IMF副总裁朱民将发表演说(1645)。

利马--IMF/世界银行举行讨论会，主题为“税务讨论：与发展中国家合作建立全球性议题”(1700)。

利马--IMF/世界银行论坛，主题为“再论货币政策框架”。国际货币基金组织(IMF)第一副总裁利普顿将致开幕词(1900)。

利马--IMF/世界银行论坛第一议程。货币政策与金融稳定(1900)。演讲者包括巴西央行总裁托比尼、英国央行副总裁夏菲克以及欧洲央行执委科尔。

利马--IMF/世界银行论坛第二议程。低收入与发展中国家之货币政策框架(1900)。演讲者包括巴拉圭、博茨瓦纳与迦纳(加纳)央行总裁。

札格瑞布(萨格勒布)--芬兰央行总裁利卡宁发表演说。

利马--国际金融协会(IIF)会议(第二日议程)。演讲者包括加拿大央行总裁波洛兹、秘鲁央行总裁与智利央行总裁(1645)。

10月12日(一)

华盛顿--加拿大央行总裁波洛兹于全美商业经济协会(NABE)午餐会，就“货币政策与金融稳定性”发表演说；会议主题为“北美在变动的世界经济中的定位”(1640)。

华盛顿--美联储理事布雷纳德在第57届全美商业经济协会(NABE)会议中，就经济前景与货币政策发表演说；会议主题为“北美在变动的世界经济中的定位”(2030)。

奥兰多--亚特兰大联储总裁洛克哈特在AUBER秋季会议发表演说(1210)。

芝加哥--美国芝加哥联储总裁埃文斯在国际钢铁协会第49届年会，就当前经济情况与货币政策发表演说(1430)。

悉尼--澳洲央行副总裁洛威在CFA Institute澳洲投资会议发表演说(2145)。

德国基尔--全球经济论坛(Global. Economic Symposium，GES)(至10月14日)。

10月13日(二)

华盛顿--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在第57届全美商业经济协会(NABE)会议“北美在变动的世界经济中之地位”，就美国经济与货币政策发表演说(1200)。

纽约--纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部(The Economic Club of New York)的午餐会(1545)。

新加坡--欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说(0630)。

墨西哥瓜达拉哈拉--第五届经济合作暨发展组织(OECD)全球论坛，主题为“统计、知识与政策：政策转型与生活改变”(至10月15日)。演讲者包括：OECD秘书长葛利亚、前突尼西亚央行总裁与冰岛财经事务部长。

10月14日(三)

华盛顿--美联储公布经济现况褐皮书(1800)。

新加坡--欧洲央行执委会成员莫尔许就“市场基础架构整合--还有哪些项目有待努力？”(0630)

10月15日(四)

美国圣路易斯市--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在该行主办的第40届年度秋季政策会议致开幕词(1430)。

华盛顿--纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举行的一项活动，主题为“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”(1430)。

纽约--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)在纽约大学史登商学院就“长期成长与未来成长展望的决定性因素”发表演说(2030)。

伦敦--英国国家统计局(ONS)举行季度经济论坛(0830)。

香港--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在“分歧的货币政策、全球资本流动与金融稳定性”活动中发表演说(0115)。

布鲁塞尔--欧洲理事会(European Council)会议(至10月16日)

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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