中国财政：中央财政2015年下达公立医院改革补助资金111.24亿元--财政部

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透北京10月8日 - 中国财政部网站周四公告中，2015年县级公立医院综合改革在全国范围内全面推开，新增城市公立医院综合改革试点城市66个。为支持推进公立医院改革，中央财政2015年下达公立医院改革补助资金111.24亿元人民币。
公告称，按每个县补助300万元的标准下达补助资金59.31亿元，支持全面推开县级公立医院综合改革。按每个试点城市一次性补助2,000万的标准下达补助资金13.2亿元，支持第三批66个城市开展公立医院综合改革试点，使试点城市扩大到100个。
对100个试点城市所辖区，按每个区100万元的标准下达补助资金2.73亿元，支持二级及以下医院开展公立医院综合改革试点。按人均每年3万元的标准下达住院医师规范化培训补助资金36亿元，支持12万名学员参加住院医师规范化培训。
此外，为支持地方提前做好2016年公立医院改革相关工作，中央财政于近日提前下达2016年公立医院改革补助资金98.04亿元。（完） (发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选