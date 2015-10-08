中国财政：中央财政2015年下达公立医院改革补助资金111.24亿元--财政部

路透北京10月8日 - 中国财政部网站周四公告中，2015年县级公立医院综合改革在全国范围内全面推开，新增城市公立医院综合改革试点城市66个。为支持推进公立医院改革，中央财政2015年下达公立医院改革补助资金111.24亿元人民币。

公告称，按每个县补助300万元的标准下达补助资金59.31亿元，支持全面推开县级公立医院综合改革。按每个试点城市一次性补助2,000万的标准下达补助资金13.2亿元，支持第三批66个城市开展公立医院综合改革试点，使试点城市扩大到100个。

对100个试点城市所辖区，按每个区100万元的标准下达补助资金2.73亿元，支持二级及以下医院开展公立医院综合改革试点。按人均每年3万元的标准下达住院医师规范化培训补助资金36亿元，支持12万名学员参加住院医师规范化培训。