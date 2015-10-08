《焦点》欧元守住阵地，欧洲宽松预期与美联储按兵不动影响相互抵消

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
“我们猜测欧洲央行可能会等到2016年初才会考虑扩大当前的QE规模，但欧元走强或许会迫使他们出招。”
通常情况下，人们认为增加印钞将拉低汇率，但欧元却几无变动。
“再推出一轮刺激措施能不能给欧元造成巨大影响，这还是个疑问，”瑞典北欧斯安银行(SEB)外汇分析师Richard Falkenhall说。“毕竟我们看到美联储和日本央行推出的QE，在拉低汇率上只取得了有限的效果。”
日本央行2014年10月扩大资产购买规模后，日圆累计下滑10%。相比之下，该央行2013年4月祭出资产购买计划时，日圆跌了17%。
同样地，美元指数 在美联储2010年11月推出第二轮QE后以上涨回应，而在2008年底第一轮QE问世时跌了8%--欧洲央行在1月宣布QE措施后，欧元应声下跌。
若欧洲央行进一步放宽政策，欧元再度下跌的可能性不大，尤其是分析师指出，欧洲央行自我实施的持债比例限制，将会牵制更多QE的存续期和规模。
“因此，即便欧洲央行以同等额度增加资产购买，比如每月再额外购买600亿--这在我们看来可能性非常小，但对欧元的影响将小于第一轮QE，”荷兰国际集团(ING)汇率策略师Petr Krpata说道。(完)
(编译 王丽鑫/孙国玉/孙茉莉; 审校 龚芳/张涛/许娜)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
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