《焦点》欧元守住阵地，欧洲宽松预期与美联储按兵不动影响相互抵消

“我们猜测欧洲央行可能会等到2016年初才会考虑扩大当前的QE规模，但欧元走强或许会迫使他们出招。”

通常情况下，人们认为增加印钞将拉低汇率，但欧元却几无变动。

“再推出一轮刺激措施能不能给欧元造成巨大影响，这还是个疑问，”瑞典北欧斯安银行(SEB)外汇分析师Richard Falkenhall说。“毕竟我们看到美联储和日本央行推出的QE，在拉低汇率上只取得了有限的效果。”

日本央行2014年10月扩大资产购买规模后，日圆累计下滑10%。相比之下，该央行2013年4月祭出资产购买计划时，日圆跌了17%。

同样地，美元指数 在美联储2010年11月推出第二轮QE后以上涨回应，而在2008年底第一轮QE问世时跌了8%--欧洲央行在1月宣布QE措施后，欧元应声下跌。

若欧洲央行进一步放宽政策，欧元再度下跌的可能性不大，尤其是分析师指出，欧洲央行自我实施的持债比例限制，将会牵制更多QE的存续期和规模。

“因此，即便欧洲央行以同等额度增加资产购买，比如每月再额外购买600亿--这在我们看来可能性非常小，但对欧元的影响将小于第一轮QE，”荷兰国际集团(ING)汇率策略师Petr Krpata说道。(完)