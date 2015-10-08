《路透晚报》--10月8日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：用电量货运量与经济增长现背离，反映结构调整积极变化--统计局

近年来中国经济增长与用电量、铁路货运量指标变动之间的关系引起广泛关注。人民日报周四发表国家统计局局长王保安文章指出，在经济发展新常态下，经济增长与用电量、铁路货运量指标之间的弹性系数正在发生新的变化，一定程度上的背离恰恰反映了结构调整和转型升级取得积极进展。

--中国经济：中国正式采纳国际货币基金组织数据公布特殊标准

国际货币基金组织(IMF)表示，中国周三宣布决定采纳IMF的数据公布特殊标准(SDDS)，这意味着中国官方统计向前迈进一大步。

--中国评等：穆迪称中国主权评等能经受经济增长放缓的考验

穆迪资深分析师Rahul Ghosh周四在伦敦的一新闻简布会上表示，中国主权评等能够经受经济增长放缓及未来波动增强的考验。

--中国央行：9月向国开行提供抵押补充贷款521亿元，未进行MLF和SLF操作

中国央行周四公布，9月向国家开发银行提供抵押补充贷款(PSL)521亿元人民币，利率为2.85%；9月末抵押补充贷款余额为9,589亿元。该利率水平与8月PSL操作持平。

--中国数据：9月外储下降速度趋缓，资本流出压力仍存但市场预期走稳

中国央行周三公布9月末外汇储备余额环比减少432亿美元至3.514万亿美元，为连续第五个月下降，但单月降幅较上月已缩减逾一半。显示在美联储货币政策正常化前夕，包括中国等新兴市场仍面临较大资本流动压力，但市场预期已在逐步趋稳。

--中国经济：保障性安居工程开工率低，近三成铁路投资计划完成率低于50%--审计署

中国国家审计署周四公布8月跟踪审计结果指出，一些民生政策贯彻落实不到位，农村危房改造任务开工率低，部分已建成的安居房闲置或被挪作他用；而且部分重点项目建设推进缓慢，中国铁路总公司近三成铁路项目投资计划完成率低于50%。

--中国财政：中央财政2015年下达公立医院改革补助资金111.24亿元--财政部

中国财政部网站周四公告中，2015年县级公立医院综合改革在全国范围内全面推开，新增城市公立医院综合改革试点城市66个。为支持推进公立医院改革，中央财政2015年下达公立医院改革补助资金111.24亿元人民币。

--中国反腐：福建省委副书记、省长苏树林涉嫌严重违纪接受组织调查--中纪委

中国中央纪委监察部网站周三晚间公告称，福建省委副书记、省长苏树林涉嫌严重违纪接受组织调查。

【金融】

--《特写》今年前三季中国企业银团贷款下降，受市场波动等影响--TRLPC

汤森路透旗下基点报导，市场震荡再加上中国经济创25年来最慢增速，打击了中国借款者的贷款胃纳，导致大中华区银团贷款市场活动下滑；不过台湾抵御住这波冲击，贷款规模增加。

--《台湾金融市场一周展望》央行频关切汇市料价稳量缩，台股弹升格局恐生变

热钱再涌入台湾，台币连续数日强攻，近来台湾央行动作频频，从三点半后银行不能挂单卖汇，扩大打电话或派员清查；多位业者称，央行勤打电话关切，已让银行不堪其扰，迫使交易员自废武功，料下周台币波幅将缩减，呈价稳量缩格局。

【固定收益】

--路透调查：中国金融机构固收部门年内宽松预期升温，债券牛市观望前行

汤森路透中国固定收益市场展望2015年第10期的参与机构预期，央行10月维持基准利率不变，但大概率将继续降准。中国经济依然疲弱，积极财政和宽松货币政策持续，债券牛市未改但受制国内外资金流动，收益率下行进程趋曲折，继续下行空间寄望资产市场表现、汇率稳定和国内货币政策宽松加码。

--中国公开市场：长假后央行逆回购放量略超预期，净投放助稳资金面预期

国庆长假过后，中国央行公开市场逆回购规模增至1,200亿元人民币，期限恢复为常规的七天期，本周转为净投放。业内人士认为，央行此举有助改善资金面预期，加上资本外流压力有所减轻，后续流动性应可维持平稳。

--中国货币市场：回购利率虽降但资金仍紧，节后首日公开市场净投放助力

中国银行间市场周四主要回购加权利率普降，但交易员表示，长假后资金并未较上月末出现明显改善，隔夜跌逾10个基点(bp)更多应与可跨月功能消失有关，目前大型银行有借有出，流动性呈紧平衡状态。

--中国债市动态：节后首日现券收益率微升，外围风险资产大涨暂压制交投

国庆长假后首个交易日，中国银行间债市周四现券收益率微升，IRS(利率互换)则持稳。交易员称，长假期间海外风险资产大涨，今日中国股市亦涨逾3%，叠加此前现券收益率已经累积一定跌幅，多重因素致金融债稍显抛压；而节后央行逾千亿逆回购则对现券影响有限。

--台湾债市：柜买中心称单一机构持券限制明年才实施，今年不受影响

台湾柜买中心周三称，目前规划明年才会实施单一机构持有五、10年期公债自发行前交易起至发行后六个月以内不得超过三成的新规，今年发行的新券则不受影响。

【外汇】

--离岸人民币：中国央行近期将在伦敦发至多50亿元人民币一年央票--消息

三位消息人士周四透露，中国央行近期将在伦敦发行不超过50亿元人民币的一年期央行票据，以为海外投资者提供高品质的人民币抵押品，推动人民币国际化。

--中国央行：两中资大行通过CIPS系统完成首批业务，清算行功能仍不可替代

中国央行宣布人民币跨境支付系统（CIPS）成功上线运行后，两家中资大行已使用该系统完成首批业务。按市值计中国第四大银行--中国银行周四表示，当日该行悉尼分行通过CIPS系统将澳大利亚某公司3,700.84万元人民币汇至中国境内，完成CIPS系统首批业务。

--中国汇市：人民币连六日收升至近两个月新高，但长假后购汇需求不少

人民币兑美元即期周四连六日收升，与中间价双创近两 个月新高。交易员称，离岸与在岸价差已很小，人民币贬值预期继续淡化，但国庆节长假后 用于偿还出境消费的购汇需求不小，央行仍需适度维稳，汇价短期难现趋势性走势。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指收升近3%创半个月最大单日涨幅，受长假期间海外股市回暖带动

中国股市沪综指周四收升近3%，创半个月最大单日涨幅。分析师指出，受长假期间外盘普涨带动，股指跳空高开后震荡，量能有所回升，部分存量资金积极参与热点板块炒作，中小市值个股走势活跃，短线须关注量能变化。

--香港新股：中国再保险设定招股价区间，筹高至20亿美元--消息

据一名了解计划的消息人士透露，中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司将于下周一推出其高至20亿美元香港IPO（首次公开发售），招股价区间为每股2.25-2.70港元。

--《特写》黄金周催生中国庞大内需市场，也让管理滞后无处隐遁

当集中式休假导致各地旅游景点人满为患、道路爆堵，并催生出巨大内需市场的同时，部分景区管理滞后以及城市管理者水平低下，不仅让景区的混乱升级，亦让城市管理手段和水平的落后无处隐遁。

--企业并购：中国O2O巨擘美团网和大众点评宣布合并，竞争对手变伙伴

中国最大两家O2O（线上线下）生活服务提供商--大众点评和美团周四宣布战略合作，双方将合组一家新公司。这将是一场价值超过100亿美元的合并，业内人士指出，双方从原来的直接竞争对手到合并，将可发挥协同优势，更好地与包括百度 BIDU.O 旗下糯米网等对手展开竞争。

--中国个股：中航工业旗下中航动控等三公司停牌，因涉发动机资产整合

中国中航动控周四公告称，按实际控制人中国航空工业集团公司通知，因涉及中航工业航空发动机相关资产重组整合，尚需研究制定相关方案，公司股票将自今日起停牌。至此，中航工业集团旗下涉及发动机业务的三家上市公司都因同一原因停牌。

--香港房地产：8月私人住宅楼价续创新高，惟按月升幅为五个月最低

香港差饷物业估价署周四发表的临时数字显示，8月全港私人住宅楼价按月升0.36%再创新高，令楼价此番升势持续17个月，惟增速比7月减慢且是五个月来最低，或预示楼价接近见顶。

--香港个股：中电控股以近99亿港元出售澳州Iona燃气厂所有权益

香港主要供电及发电商--中电控股周四宣布，其附属公司EnergyAustralia Investments将以现金代价17.82亿澳元（约98.82亿港元），出售所持有的Iona燃气厂所有权益。中电控股称争取今年底完成出售，并预计可录得收益约83亿港元。

--台股业绩：台积电9月合并营收645.1亿台币，年减13.8%