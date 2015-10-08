日本股市：早盘持平，疲软机械订单数据削弱人气

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
“黯淡的机械订单数据打压人气，但同时市场也预期政府会祭出刺激经济举措，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。
令人意外的是，尽管机械订单数据不佳，但机械类股从近期的跌势中反弹。Okuma 大涨6.5%， Minebea 劲升6.0%，但年内仍分别跌掉了8%与7.8%。
出口类股也表现强劲，丰田汽车 涨0.9%，本田汽车 上涨1.0%。
东证股价指数 小涨0.2%至1,496.03点，JPX-日经400指数 涨0.2%，报13,405.00点。(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选