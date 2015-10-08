日本股市：早盘持平，疲软机械订单数据削弱人气

“黯淡的机械订单数据打压人气，但同时市场也预期政府会祭出刺激经济举措，”瑞穗证券资深技术分析师Yutaka Miura表示。

令人意外的是，尽管机械订单数据不佳，但机械类股从近期的跌势中反弹。Okuma 大涨6.5%， Minebea 劲升6.0%，但年内仍分别跌掉了8%与7.8%。

出口类股也表现强劲，丰田汽车 涨0.9%，本田汽车 上涨1.0%。