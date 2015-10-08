《全球主要央行动态》--10月8日

以下所列为上周四下午至本周四上午(10月1日-10月8日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国**

美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储应就其对经济的看法与外界进行充分沟通，这样最终升息时就不会让市场感到意外。威廉姆斯发表演讲后向记者称，虽然交易商在真正升息前没有完全消化升息预期不是什么问题，“但也不应该出现没人预料到升息的情况”。上述言论暗示，在美联储官员觉得今年适合升息之前，必须与外界进行很多沟通，威廉姆斯认为这种做法是合适的。

波士顿联储总裁罗森格伦称，尽管9月就业报告“疲弱”，但仍预计今年美联储会加息。这份就业报告可能暗示经济大幅减速，进而推迟政策收紧的时间。罗森格伦在接受路透专访时表示，上月聘雇速度减缓，让他对今年余下时间的经济表现更敏感。如果经济增速低于2%或者失业率从目前5.1%上升，那么他或许会倾向于等到明年再加息。

纽约联储发布的一篇网志(博客)文章显示，美国股市及公债的流动性风险似乎“有所升高”，尽管投资人及交易商仍可以轻易买进卖出这些证券。纽约联储经济学家在一篇名为“美国公债及股票市场的流动性风险升高了吗？”的网志文章中指出，这两个领域的流动性风险上升，可能是因为结构性变化，而不是像某些分析师所认为的，因为针对华尔街交易商的资本规范趋紧所致。

旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美国经济可能在“高压力”的情况下运行一段时日，以帮助推动通胀率回升至美联储的2%目标。不过威廉姆斯对记者表示，美联储今年应该将众所周知的宽松货币政策移除，让利率上升并开始抑制美国经济增速，以免引起危险的金融失衡。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁表示，该央行在调整资产购买计划时不应匆忙行动，并称他希望这项计划能够如期在明年9月结束。利卡宁对德国股市日报称，欧洲央行应当认真看待其达成通胀目标的职责，特别是在上个月物价涨幅转为负值之后，但货币政策起效会有一段滞后期，所以央行需要保持耐心。

欧洲央行管委会委员兼斯洛文尼亚央行总裁雅兹贝奇表示，ECB的印钞计划正在起作用，没有必要改变。“量化宽松的框架是关键，这个框架仍在起作用，将一直实施到我们看到有更佳的、更为细致的数据表明或有必要对操作实施修改的时候，”雅兹贝奇表示。“目前，没有必要修改，”他在一次会议的间隙告诉记者。

德国央行委员Andreas Dombret周五表示，欧洲央行监管官员应当提高其工作的透明度。该言论凸显出银行监管新制度下的矛盾。欧洲央行去年接过了监管欧元区大银行的权力，并与之前行使这一权力的监管方(例如德国监管机构)产生了矛盾。Dombret对欧洲央行提出批评，称欧洲央行没有作出足够的说明，例如如何评估银行以及如何设定银行资本水平。

**日本**

日本央行周三没有扩大刺激计划，即便出口不振和油价下跌威胁到其乐观预期。央行的预期是有望在明年实现2%的通胀率目标。分析师表示，由于衰退担忧挥之不去，在更加重要的10月30日政策会议上，日本央行可能仍面临放松政策的压力。预计届时日央行可能下调长期经济和物价预估。日本央行周三一如外界广泛预期，仍承诺将继续通过积极购买资产，以每年80万亿日圆(6,660亿美元)的速度增加基础货币。

**澳洲**

澳洲央行周二一如广泛预期连续五个月维持利率不变，未给出任何迹象显示短期内可能改变这种稳定的立场。澳洲央行维持隔夜拆款利率于2.0%的纪录低点，自5月降息以来指标利率即一直维持在这个低点不变。该央行在一份几乎与9月声明一致的简短新闻稿中重申，将视未来即将公布的数据，研判是否需调整当前政策。

**大中华区**

中国央行周四表示，人民币跨境支付系统（CIPS）第一期成功上线运行；第一期系统功能包括便利跨境人民币业务处理，支持跨境货物贸易和服务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。央行官方网站新闻稿称，CIPS系统将为境内外金融机构人民币跨境和离岸业务提供资金清算、结算服务；该系统按计划分两期建设。对于其主要功能特点，央行介绍，第一，CIPS（一期）采用实时全额结算方式处理客户汇款和金融机构汇款业务；第二，各直接参与者一点接入，集中清算业务；第三，其采用国际通用ISO20022报文标准，便于参与者跨境业务直通处理。

中国央行行长周小川近日撰文称，中国金融改革开放正逐步迈向市场化、国际化、多元化的阶段，在此过程中金融改革和发展要及时“补课”，包括建立存款保险制度的初步框架，推进政策性银行改革等。周小川在最新的《中国金融》上撰文万字，回顾了中国金融改革和发展的历程，并谈及当前阶段的金融改革需要通过健康化、规范化和专业化等一系列深刻有力的调整，才能逐步迈向市场化、国际化、多元化的阶段。

中国央行行长助理张晓慧近日撰文表示，下一阶段央行将继续实施稳健的货币政策，更加注重松紧适度和预调微调，保持中性适度的货币条件。当前人民币汇率不存在长期贬值的基础，央行将进一步完善人民币汇率市场化形成机制，加大市场决定汇率的力度，增强人民币汇率双向浮动弹性，保持人民币汇率在合理、均衡水平上的基本稳定。

台湾央行周一表示，因央行9月底宣布降息半码(0.125百分点)，各银行已配合调整存款牌告利率，因此央行将自明(6日)起调降准备金乙户活期利率2基点至0.228%(原为0.248%)。至于央行也同步调降了准备金乙户的定期存款利率7基点降至1.043%(原为1.113%)。央行表示，为反应银行存款利率调降，因而调整准备金乙户利率。至于外资活期存款准备金乙户则照旧全部不予付息。

**其他央行**

菲律宾央行总裁泰谭柯表示，今年剩余时间货币政策可能维持稳定，他重申其政策立场，反映在该地区大多数经济减速的情况，对菲律宾经济前景仍比较乐观。“鉴于我们的了解，无需调整货币政策立场，目前的政策可以持续至年底，”泰谭柯在发表一场演讲后对记者表示。

印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)称，必须先考虑卢比进一步贬值的风险后，再决定是否降低银行放款利率。之前印尼内阁秘书曾表示，总统佐科-维多多(Joko Widodo) 寻求鼓励降低利率。

印尼央行一名官员指出，以基本面来看，印尼卢比兑美元汇率应该在14,000之下。印尼卢比汇率周三稍早升破14,000，为8月31日以来首见。“根据卢比的基本价值，汇率应该在14,000之下，”印尼央行的经济及货币政策主管接受TVOne专访时指出。 (完)