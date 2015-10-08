台湾股市：出口数据欠佳拖累股市盘中下跌，但半导体类股上涨

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北10月8日 - 台湾股市周四盘中下跌，上日公布的台湾9月出口衰退幅度大于预期 ，实际上等于抹杀了今年全球出口复苏的任何机会。
台湾主要出口市场全面疲软，强化了经济第三季可能萎缩的预期。
0205GMT，台股加权股价指数 跌0.4%至8,461.59点，上日收高0.1%。
金融保险类股 跌0.5%，电子类股 升0.1%。
但半导体类股 上涨0.7%，涨幅居前，尽管台湾财政部周三称，半导体产业预期的复苏时间，将从今年底延后到明年初。
台湾周五将因假期休市。(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选