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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 10:23 BJT

台湾股市：出口数据欠佳拖累股市盘中下跌，但半导体类股上涨

路透台北10月8日 - 台湾股市周四盘中下跌，上日公布的台湾9月出口衰退幅度大于预期 ，实际上等于抹杀了今年全球出口复苏的任何机会。

台湾主要出口市场全面疲软，强化了经济第三季可能萎缩的预期。

0205GMT，台股加权股价指数 跌0.4%至8,461.59点，上日收高0.1%。

金融保险类股 跌0.5%，电子类股 升0.1%。

但半导体类股 上涨0.7%，涨幅居前，尽管台湾财政部周三称，半导体产业预期的复苏时间，将从今年底延后到明年初。

台湾周五将因假期休市。(完)

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