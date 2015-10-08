中国企业：滴滴快的获国内首张专车牌照，优步设中国子公司并欲申请

路透上海10月8日 - 中国最大移动交通平台--滴滴快的周四宣布，上海交通委近日已向其颁发网络约租车（专车）平台经营资格许可，这是国内第一张专车平台的资质许可。而其竞争对手美国优步(Uber)今亦宣布在上海自贸区设立中国子公司，并称将在第一时间申请该牌照。

优步设立的中国子公司注册资本为21亿元人民币，并承诺在中国投资额达到63亿元。公司表示，“公司已经在积极准备材料，将在第一时间申请网络预约出租汽车平台许可。”

在中国交通部此前针对专车运营有过正式表态后，滴滴快的及优步等专车业务涉及大量私家车，这些私家车的专车接单经常被相当多城市的交通监管部门定义为“黑车”，并被罚款。滴滴快的此次获得该牌照，意味着其专车业务走向合法化。上海交通委此举亦是国内交通监管方面的创新之举。

上海市交通委主任孙建平表示，约租车与普通的出租车将是错位竞争，优势互补，总体原则是约租车的门槛更高，无论是车辆还是驾驶员，都有一定的门槛要求。

“只要符合条件的（平台），我们都欢迎来申请，不存在只对滴滴一家。”他说，目前为止，只有滴滴一家提出申请。而国内神州租车 等企业曾表达过申请约租车牌照的意向，优步也曾与上海交通委沟通过相关问题。

他表示，目前上海交通委对网络约租车平台资质的申请条件包括需在国内注册、拥有中国工信部颁发的ICP（互联网内容提供商）等相应资格、网络服务器设在中国以及拥有符合条件的驾驶员和车辆等。

优步今设立中国子公司，公司内部人士亦表态其已获得中国工信部颁布的ICP资格。公司新闻稿称，去年12月优步正式开始中国市场运营后，目前已进入上海、北京等21个国内城市。未来12个月，优步不仅将进入中国100个城市开展运营，同时还将推出更多基于本土创新的出行产品。

专车业务令相当多城市的出租车司机颇感竞争压力，南京等地出租车行业一度出现罢工。滴滴快的首席执行官（CEO）程维表示，上海的约租车牌照管理正处于试点阶段，滴滴快的将努力促使该政策顺利落地实施。一旦上海取得良好的效果，他有信心该措施亦可在全国推广。

滴滴快的9月初宣布，完成30亿美元的融资，投资方包括资本国际私募基金(Capital International Private Equity Fund)等多家全球知名投资者和中国财富主权基金中投公司 等，阿里巴巴 、腾讯 、淡马锡、高都资本(Coatue Management)等现有股东也都追加了投资。