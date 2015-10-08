中港证券：沪港通南向港股交易国庆假后投资者沽货获利，录得净流出

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透香港10月8日 - 香港股市于国庆假期间累计升逾6%，吸引投资者沽货获利，沪港通南向港股交易周四盘初录得净流出。
香港时间10:30，港股通 总成交金额为11.6亿港元，其中买入2.74亿港元，卖出8.86亿港元。
港股通自9月28日香港中秋节假起关闭，今天首日恢复开通，关闭期间港股恒生指数 累计涨6.3%，今早开高0.3%后掉头向下，跌幅约1%。
沪港通北向A股交易则录得净流入，总成交金额29.69亿元人民币，买入及卖出分别为25.61亿元及4.08亿元。沪股通 额度余额82%。
沪综指 今早开高逾3%，中段仍维持此升势。（完）
(记者 雷美珍；; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选