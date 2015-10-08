航空产业：加拿大魁北克省官员暗示，对外资投资庞巴迪持开放态度

路透蒙特利尔/多伦多10月7日 - 加拿大魁北克省周三暗示，对外资投资该国飞机及轨道车辆制造商庞巴迪 持开放态度。此前，庞巴迪吸引空中客车(Airbus/空中巴士)投资CSeries喷射机计划的努力以失败告终，该公司可能向中国投资者招手，但或将有政治阻碍。

庞巴迪和空客的谈判终止，对债务沉重的庞巴迪是最新打击。CSeries计划步向明年商用服务的脚步蹒跚，该计划拖了很多年，而且超支数十亿美元，危及庞巴迪想继续在航空产业一线军团中竞争的梦想。

魁北克经济部长Jacques Daoust被问及外资投资的可能性时，他暗示说，外资持有多数股权的情况并非罕见。

“看看那些在证交所挂牌的魁北克企业之光，你会发现这些企业并非由魁北克人掌控多数股权。”他对记者说。

Daoust说，对他而言最重要的议题是企业总部要留在蒙特利尔。

庞巴迪周三股价下跌12.99%，收报1.54加元。

熟知内情消息人士称，庞巴迪曾接触一家名称不详的中国公司，但这些讨论在三、四周之前就结束了。

“和中方达成协议似乎最合理，但这在政治面上可能不切实际，”瑞士信贷分析师Rob Spingarn说。

银行界另外一位消息人士说，“如果他们从非西方企业获得资金，那么将增添技术转移的难度。”

任何涉及出售航太科技技术给中国买家的协议，都可能引起联邦政府审视。负责外资并购规定的联邦部门尚未立即回覆记者置评要求。

“这不会是可轻松通过Investment Canada审查的交易案，”一位不愿具名的律师说，并指出政府已耗费钜资支持庞巴迪飞机海外销售。(完)