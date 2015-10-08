台湾债市：假期在即观望气氛浓，静待下周一标债

路透台北10月8日 - 台湾公债殖利率周四早盘在平盘附近整理。交易员表示，公众连续假期在即，且下周一要标售五年公债104/13 ，市场观望气氛偏浓。

交易员指出，台债近期表现与国际脱钩，一方面因为不少交易商已达成年度目标，积极操作动机偏低，另一方面则是观望柜台买卖中心新措施的后续动向。在此情形下，低量盘整格局短期料难改善。

〞要放假了，美债也没方向，就在低档继续震荡。〞一位证券商交易主管说。

另一证券商交易员则提及，柜台买卖中心推出的新措施虽不利多头，但近期公布令人失望的经济数据，却提供债市多方的最佳保护。短线债市欲出现波动，就看下周一标债的结果是否出乎意料而定。

柜台买卖中心日前表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。规章已经由董监联席会议通过，呈报金管会证期局审核，预计在一至两个月后公告实施，新规将不会溯及既往，公告实施后的新券才适用。

交易员预估，今日五年公债104/13期 发行前交易殖利率区间在0.810-0.830%；104/12期则在1.16-1.18%。

本地时间10:43，104/12期殖利率走低0.28个基点至1.1682%，成交1.5亿台币；104/13期发行前交易殖利率走高0.1个基点至0.8200%，成交23亿台币。

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