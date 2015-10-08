主要国家经济指标预测--10月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 10月9日(五) 0030 澳洲房屋融资 8月 +5.0% +0.3% 投资住房融资 -- +0.5% 0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元) 8月 -- 赤字798 0645 法国工业生产(较前月) 8月 +0.5% -0.8% 0800 意大利经季调工业生产(较前月) 8月 -0.3% +1.1% 经工作日调整工业生产(较上年同期) +1.6% +2.7% 0830 英国建筑业产出(较前月) 8月 +1.0% -1.0% (较上年同期) +1.4% -0.7% 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 8月 逆差25 逆差34.61 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差100 逆差110.8 1230 加拿大就业岗位变动(万人) 9月 增加1.0 增加1.2 失业率 6.9% 7.0% 就业参与率 65.8% 65.9% 1230 美国进口物价 9月 -0.5% -1.8% 出口物价 -0.2% -1.4% 1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 8月 持平 -0.1% 趸售销售(较前月) -0.3% -0.3% 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 10月7日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 卖超12,615 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,773 -- 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 8月 盈余16,531 盈余12,211 2350 日本机械订单(较前月) 8月 -5.7% +3.2% (较上年同期) -3.5% +4.2% 10月8日(四) 0500 日本服务业景气判断指数 9月 47.5 -- 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 9月 3.2% 3.3% (经季节调整) 3.4% 3.4% 0600 德国经季节调整出口(较前月) 8月 -5.2% -1.2% 进口(较前月) -3.1% -1.2% 贸易收支(亿欧元) 顺差196 顺差225 1100 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 10月 1-8-0 1-8-0 (升息-不变-降息) 1100 英国央行利率决定 10月 0.5% 0.5% 量化宽松规模(亿英镑) 3,750 -- 1215 加拿大房屋开工(万户) 9月 23.07 20.0 1230 加拿大新屋价格指数 8月 +0.3% +0.2% 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 10月1日当周 26.3 27.4 四周均值(万人) 26.8 -- 续请失业金人数(万人) 9月24日当周 220.4 220.5 2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 9月 +0.9% -- (较上年同期) +6.1% -- (完)