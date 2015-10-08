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亚洲 | 2015年 10月 9日 星期五 07:30 BJT

****主要国家经济指标预测--10月9日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程：   

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值        前值
    10月9日(五)
    0030 澳洲房屋融资                                  8月      +5.0%         +0.3%
             投资住房融资                                          --         +0.5%
    0645 法国年内迄今预算收支(亿欧元)                  8月         --       赤字798
    0645 法国工业生产(较前月)                          8月      +0.5%         -0.8%
    0800 意大利经季调工业生产(较前月)                  8月      -0.3%         +1.1%
               经工作日调整工业生产(较上年同期)                 +1.6%         +2.7%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                        8月      +1.0%         -1.0%
                       (较上年同期)                             +1.4%         -0.7%
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)              8月     逆差25     逆差34.61
              全球商品贸易收支(亿英镑)                        逆差100     逆差110.8
    1230 加拿大就业岗位变动(万人)                      9月    增加1.0       增加1.2
               失业率                                            6.9%          7.0%
               就业参与率                                       65.8%         65.9%
    1230 美国进口物价                                  9月      -0.5%         -1.8%
             出口物价                                           -0.2%         -1.4%
    1400 美国趸售(批发)库存(较前月)                    8月       持平         -0.1%
             趸售销售(较前月)                                   -0.3%         -0.3%

    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值       预估值
    10月7日(三)    
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周  卖超12,615           --
             外资投资日本股票(亿日圆)                        卖超1,773           --
    2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆)              8月  盈余16,531   盈余12,211
    2350 日本机械订单(较前月)                          8月       -5.7%        +3.2%
                     (较上年同期)                                -3.5%        +4.2%
    
    10月8日(四)
    0500 日本服务业景气判断指数                        9月        47.5           --
    0545 瑞士失业率(未经季节调整)                      9月        3.2%         3.3%
                     (经季节调整)                                 3.4%         3.4%
    0600 德国经季节调整出口(较前月)                    8月       -5.2%        -1.2%
                       进口(较前月)                              -3.1%        -1.2%
                       贸易收支(亿欧元)                        顺差196      顺差225    
    1100 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果          10月          1-8-0     1-8-0
                                                                  (升息-不变-降息)
    1100 英国央行利率决定                             10月           0.5%     0.5% 
                 量化宽松规模(亿英镑)                               3,750        --
    1215 加拿大房屋开工(万户)                          9月          23.07      20.0
    1230 加拿大新屋价格指数                            8月          +0.3%     +0.2%
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)            10月1日当周         26.3      27.4 
                         四周均值(万人)                              26.8        --
                   续请失业金人数(万人)          9月24日当周        220.4     220.5 
    2145 新西兰电子卡零售销售(较前月)                  9月          +0.9%        -- 
                             (较上年同期)                           +6.1%        -- 
    (完)

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