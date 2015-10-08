韩国数据：9月外币银行存款连续第五个月下滑，降至逾一年低位

路透首尔10月8日 - 韩国央行周四公布数据显示，韩国9月外币银行存款连续第五个月下滑，至逾一年低位，人民币 存款持续减少。

韩国央行新闻稿称，9月底外币银行存款为591.9亿美元，较8月减少5亿美元。这是去年6月底以来最低。