韩国数据：9月外币银行存款连续第五个月下滑，降至逾一年低位

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透首尔10月8日 - 韩国央行周四公布数据显示，韩国9月外币银行存款连续第五个月下滑，至逾一年低位，人民币 存款持续减少。
韩国央行新闻稿称，9月底外币银行存款为591.9亿美元，较8月减少5亿美元。这是去年6月底以来最低。
根据数据细项资料，美元银行存款连续第四个月增加，9月上升7.6亿美元，至纪录高位434.7亿美元，因上市公司及非金融机构将美元存入帐户，支应未来付款需求。
人民币存款连续第五个月下滑，9月减少12亿美元，降至94.3亿美元。这是去年3月底以来最低水准。
韩国央行称，人民币存款持续减少，因为对人民币的需求减弱，存款到期后，投资人并未展期。
9月底时，美元存款占所有外币存款的73.4%，人民币占15.9%。(完) (编译 蔡美珍；审校 龚芳)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选