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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 11:02 BJT

韩国数据：9月外币银行存款连续第五个月下滑，降至逾一年低位

路透首尔10月8日 - 韩国央行周四公布数据显示，韩国9月外币银行存款连续第五个月下滑，至逾一年低位，人民币 存款持续减少。

韩国央行新闻稿称，9月底外币银行存款为591.9亿美元，较8月减少5亿美元。这是去年6月底以来最低。

根据数据细项资料，美元银行存款连续第四个月增加，9月上升7.6亿美元，至纪录高位434.7亿美元，因上市公司及非金融机构将美元存入帐户，支应未来付款需求。

人民币存款连续第五个月下滑，9月减少12亿美元，降至94.3亿美元。这是去年3月底以来最低水准。

韩国央行称，人民币存款持续减少，因为对人民币的需求减弱，存款到期后，投资人并未展期。

9月底时，美元存款占所有外币存款的73.4%，人民币占15.9%。(完) (编译 蔡美珍；审校 龚芳)

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