更新版 1-企业并购：戴尔就收购EMC进行磋商--消息人士

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(新增更多交易细节及背景)
路透10月7日 - 一位知情人士告诉路透，全球第三大个人电脑(PC)制造商戴尔(Dell) 正就收购易安信电脑系统(EMC) 进行谈判，并与几家银行讨论以全现金收购后者的融资问题。由于磋商仍属保密性质，这位知情人士要求匿名。
目前尚不能立即获知磋商条款；截至周三收盘，EMC市值约为500亿美元。
这一交易将进一步提振戴尔电脑在企业客户中的地位，该公司创始人戴尔一直在努力将企业完全转变为惠普 和IBM 那样的企业计算服务提供商。
戴尔发言人David Flink拒绝发表评论；由于在正常工作时间之外，尚未联系到EMC置评。
华尔街日报去年9月曾报导称，EMC正探寻包括出售在内的各种选项，并就合并事宜与戴尔和惠普举行了会谈。
据国际数据公司(IDC)数据，第二季戴尔在全球PC出货量中名列第三，位居联想集团 和惠普之后。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选