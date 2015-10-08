更新版 1-企业并购：戴尔就收购EMC进行磋商--消息人士

(新增更多交易细节及背景)

路透10月7日 - 一位知情人士告诉路透，全球第三大个人电脑(PC)制造商戴尔(Dell) 正就收购易安信电脑系统(EMC) 进行谈判，并与几家银行讨论以全现金收购后者的融资问题。由于磋商仍属保密性质，这位知情人士要求匿名。

目前尚不能立即获知磋商条款；截至周三收盘，EMC市值约为500亿美元。

这一交易将进一步提振戴尔电脑在企业客户中的地位，该公司创始人戴尔一直在努力将企业完全转变为惠普 和IBM 那样的企业计算服务提供商。

戴尔发言人David Flink拒绝发表评论；由于在正常工作时间之外，尚未联系到EMC置评。

华尔街日报去年9月曾报导称，EMC正探寻包括出售在内的各种选项，并就合并事宜与戴尔和惠普举行了会谈。

据国际数据公司(IDC)数据，第二季戴尔在全球PC出货量中名列第三，位居联想集团 和惠普之后。(完)