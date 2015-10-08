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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 11:36 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元：突破20日移动均线是正面讯号

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    * 亚洲时段在窄幅区间整固，昨日上涨0.6%
    * 英国9月房价涨势放缓，房屋供应数量不足令人担忧 
    * 成交量低，浏览图表link.reuters.com/qev75w
    * 根据动能研究，5、10、20日移动均线冲突，20日波林格区间下降
    * 格局中性，若持续突破20日均线切入位1.5306，将上探波林格区间
上缘1.5596
    * 图表link.reuters.com/sev75w
    (完)
  
 (编译 李婷仪 审校 张荻)

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