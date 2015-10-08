《汇市简讯》英镑兑美元：突破20日移动均线是正面讯号

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
0314GMT * 亚洲时段在窄幅区间整固，昨日上涨0.6% * 英国9月房价涨势放缓，房屋供应数量不足令人担忧 * 成交量低，浏览图表link.reuters.com/qev75w * 根据动能研究，5、10、20日移动均线冲突，20日波林格区间下降 * 格局中性，若持续突破20日均线切入位1.5306，将上探波林格区间 上缘1.5596 * 图表link.reuters.com/sev75w (完) (编译 李婷仪 审校 张荻)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选