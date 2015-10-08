《国际主要央行公开市场操作一览》--10月8日

路透北京10月8日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)美联储9月17日决议维持利率不变，屈从于围绕全球经济的担忧、金融市场的动荡以及低迷的本地通胀数据，但保留在今年稍晚小幅收紧政策的可能性。

欧洲央行1月宣布一项印钞购买公债的计划，将向孱弱不振的欧元区经济注资逾万亿欧元，为振兴经济进行最后一搏，在公开市场则继续通过反向交易方式投放流动性。3月该央行和欧元区成员国央行已经开始根据量化宽松计划购买公债。

日本央行4月末维持其大规模货币刺激措施不变，未进一步加大放松规模，寄望于薪资的上涨和预期中的民间消费复苏将推动通胀率升向2%的目标，日本央行继续承诺通过购买公债和风险资产每年增加80万亿(6,720亿美元)基础货币。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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10/7 隔夜逆回购 -1,154.34 0.05%

10/6 隔夜逆回购 -1,302.47 0.05%

10/5 隔夜逆回购 -1,565.58 0.05%

10/2 三天逆回购 -1,731.62 0.05%

10/1 隔夜逆回购 -751.43 0.05%

《本周主要新闻》

--美国旧金山联储总裁威廉姆斯表示，美联储应就其对经济的看法与外界进行充分沟通，这样最终升息时就不会让市场感到意外。

--波士顿联储总裁罗森格伦称，尽管9月就业报告“疲弱”，但仍预计今年美联储会加息；如果经济增速低于2%或者失业率从目前5.1%上升，那么他或许会倾向于等到明年再加息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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10/7 七天期反向交易 1.45亿美元 0.63%(固定利率)

10/6 七天期反向交易 705.561 0.05%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员利卡宁表示，该央行在调整资产购买计划时不应匆忙行动，并称他希望这项计划能够如期在明年9月结束。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 240,910

上周三 242,240

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当期变化 -1,330

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行周三没有扩大刺激计划，即便出口不振和油价下跌威胁到其乐观预期。央行的预期是有望在明年实现2%的通胀率目标。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，9月24日台湾央行宣布降息后，91天期存单利率自0.93%下调至0.86%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三共发行2,288.5亿台币定存单，较当日存单到期金额2,352.5亿台币相较，存单发行余额减64亿台币。

--台湾央行周二共发行5,776亿台币定存单，较当日存单到期金额5,732亿台币相较，存单发行余额增44亿台币。

--台湾央行周一共发行4,201亿台币定存单，含1,500亿台币的364天期存单。与当日存单到期金额3,833亿台币相较，存单发行余额增368亿台币。

--台湾央行周一表示，因央行9月底宣布降息半码(0.125百分点)，各银行已配合调整存款牌告利率，因此央行将自明(6日)起调降准备金乙户活期利率2基点至0.228%(原为0.248%)。