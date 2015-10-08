中国汇市：人民币早盘创近两个月新高，但长假后购汇需求不少

* 人民币早盘与中间价双创近两个月新高

* 离岸早盘小跌，两地价差几乎消弭

* 用于偿还假期境外消费的购汇需求不少

* 央行仍需适度维稳，汇价短期难现趋势性走势

路透上海10月8日 - 人民币兑美元即期 周四早盘上涨并一度升破6.35关口，与中间价双创近两个月新高。交易员称，离岸与在岸价差已很小，人民币贬值预期继续淡化，但国庆节长假后用于偿还出境消费的购汇需求不小，央行仍需适度维稳，汇价短期难现趋势性走势。

他们并指出，国庆期间国际美元小幅回落，而离岸CNH 并无明显趋势，今早中间价六连升基本能反映美元指数表现；不过节后仍有部分交易员仍处于休假状态，市场交投明显清淡，半日成交不如节前一半。

“今天成交很少啊，大家好像还没从假期模式中恢复过来，估计下周会恢复正常，总体在岸这边还是比较平静的。”一中资行交易员表示。

因国庆假期，10月1日-7日中国金融市场均休市。

北京时间11:21，人民币兑美元即期成交额 为41.85亿美元，上日半日为101亿美元。人民币兑美元 即期报6.3512元，上日收报6.3571元。今日人民币兑美元中间价 报6.3505元，上日中间价为6.3613元。

中国官方高层仍在各个场合表态稳定人民币预期，央行副行长易纲在IMF年会上指出，目前人民币汇率“基本”接近均衡水平。

全球汇市方面，亚洲市场周四盘初美元兑一篮子货币上涨，但仍保持在近期区间内，投资者在等待美联储9月会议纪录以从中寻找货币政策线索。而一项路透最新调查显示，美元能否持续走强，主要将取决于美联储将把接近10年来的首度升息再延后多久。

中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3512。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5395元, 上日尾盘为6.5295元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3516/6.3529元, 上一交易日尾盘报6.3485元。