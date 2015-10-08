中国汇市：人民币早盘创近两个月新高，但长假后购汇需求不少

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
* 人民币早盘与中间价双创近两个月新高
* 离岸早盘小跌，两地价差几乎消弭
* 用于偿还假期境外消费的购汇需求不少
* 央行仍需适度维稳，汇价短期难现趋势性走势
路透上海10月8日 - 人民币兑美元即期 周四早盘上涨并一度升破6.35关口，与中间价双创近两个月新高。交易员称，离岸与在岸价差已很小，人民币贬值预期继续淡化，但国庆节长假后用于偿还出境消费的购汇需求不小，央行仍需适度维稳，汇价短期难现趋势性走势。
他们并指出，国庆期间国际美元小幅回落，而离岸CNH 并无明显趋势，今早中间价六连升基本能反映美元指数表现；不过节后仍有部分交易员仍处于休假状态，市场交投明显清淡，半日成交不如节前一半。
“今天成交很少啊，大家好像还没从假期模式中恢复过来，估计下周会恢复正常，总体在岸这边还是比较平静的。”一中资行交易员表示。
因国庆假期，10月1日-7日中国金融市场均休市。
北京时间11:21，人民币兑美元即期成交额 为41.85亿美元，上日半日为101亿美元。人民币兑美元 即期报6.3512元，上日收报6.3571元。今日人民币兑美元中间价 报6.3505元，上日中间价为6.3613元。
中国官方高层仍在各个场合表态稳定人民币预期，央行副行长易纲在IMF年会上指出，目前人民币汇率“基本”接近均衡水平。
全球汇市方面，亚洲市场周四盘初美元兑一篮子货币上涨，但仍保持在近期区间内，投资者在等待美联储9月会议纪录以从中寻找货币政策线索。而一项路透最新调查显示，美元能否持续走强，主要将取决于美联储将把接近10年来的首度升息再延后多久。
中国外汇交易中心周四更新的11点人民币兑美元参考汇率为6.3512。外汇交易中心自8月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.5395元, 上日尾盘为6.5295元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.3516/6.3529元, 上一交易日尾盘报6.3485元。
中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选