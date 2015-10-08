《汇市简讯》新西兰元/美元小幅震荡，上行动能偏弱

*新西兰元回吐稍早涨幅，此前中国沪综指开盘强劲上扬，但未能激发对新西兰元新的买盘

*没有太多支撑力道能维持此前劲升至0.6630的强劲表现

*日内获利了结侵蚀涨幅，对澳元的抛盘令新西兰元压力更加沉重

*尽管沪综指劲扬逾3%，但日经指数/港股恒生指数仍陷挣扎，风险因而受到压抑

*由0.6600下方滑落至0.6594的跌势短暂，最新报0.6607/09