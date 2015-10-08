《汇市简讯》新西兰元/美元小幅震荡，上行动能偏弱

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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*新西兰元回吐稍早涨幅，此前中国沪综指开盘强劲上扬，但未能激发对新西兰元新的买盘
*没有太多支撑力道能维持此前劲升至0.6630的强劲表现
*日内获利了结侵蚀涨幅，对澳元的抛盘令新西兰元压力更加沉重
*尽管沪综指劲扬逾3%，但日经指数/港股恒生指数仍陷挣扎，风险因而受到压抑
*由0.6600下方滑落至0.6594的跌势短暂，最新报0.6607/09
(完) (编译 陈宗琦；审校 于春红)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选