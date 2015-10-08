中国债市动态：节后首日现券收益率微升，外围风险资产大涨暂压制交投

路透上海10月8日 - 国庆长假后首个交易日，中国银行间债市周四现券收益率微升，IRS(利率互换)则持稳。交易员称，长假期间海外风险资产大涨，今日中国股市亦涨逾3%，叠加此前现券收益率已经累积一定跌幅，多重因素致金融债稍显抛压；而节后央行逾千亿逆回购则对现券影响有限。

他们并表示，在9月宏观数据公布在即、机构对经济基本面预期仍难乐观背景下，现券收益率上行亦显乏力，预计短期维持震荡概率较大。

“一早taken（买入），之后都是given(卖出)了，前期的获利盘吧，”上海一银行交易员表示，中国股市表现太好也有点压制情绪了，而且假期期间外围股市和大宗商品也是大涨行情。

他指出，央行逾千亿逆回购投放对债市影响不大，不过因节后首日资金到期集中，早间资金拆借稍显紧势头,不过流动性预期并不会有太大问题。

央行公开市场今日将进行1,200亿元人民币逆回购操作，期限七天。据此计算，本周公开市场转为净投放，规模400亿元。据路透统计，公开市场本周共有800亿元14天期逆回购到期，均在今日到期。

因国庆假期，10月1日至10月7日中国主要金融市场均休市。

上海一券商交易员表示，目前也是担心外围风险偏好升温，可能会导致债券有点抛压，不过机构预期中国经济走势仍很差，债券收益率大幅走升的可能性并不大。

中国股市周四在结束一周假期后大幅上涨，早盘涨3.8%；而“十一”长假期间，海外主要股市全线反弹，美股标普500指数累计上涨逾5%，香港恒生指数上涨8%。大宗商品市场表现抢眼，纽约原油期货主力合约价格累计涨幅超过9%。

剩余期限近10年的国开债150210最新报价 为3.7050%/3.6900%，上日尾盘为3.6950%/3.6800%。