台湾货币市场：短率在假期前维持平稳，出口数据差令再降息预期升高

* 短率大致平稳，假期前市况偏向保守

* 出口数据差，年底央行再降息机会升高

* 短票和债券RP利率大致持稳

记者 高洁如

路透台北10月8日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。交易员指出，假期前各方略为保守操作，市场资金较为平稳；不过展望下周预料资金仍续宽松，尤其是上日的出口数据很差，令市场预期央行连续降息的机会升高。

他们表示，出口数据差于市场预期，不少金融机构认为12月央行再降息的可能性升高，这令市场短率恐无上行空间。下周料资金宽裕，短率维持低位。

〞出口那么差，央行可能进入降息循环，〞一位本地商银交易员说。

交易员表示，央行冲销市场资金意兴阑珊，资金充裕，短率料将维持低位。

周五台湾金融市场将因公众假期休市一日。

台湾9月出口连八个月衰退达14.6%，不但逊于市场预期，财政部更预估，第四季出口料仍维持负成长。

本地时间 11:48 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.634 32.872

台湾加权股价指数<.TWII 8,467.37 8,495.23 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.300% 0.301% 利率

--隔夜拆款利率区间 0.300%-0.350% 0.270-0.340%

--一周拆款利率区间 0.300%-0.380% 0.300-0.390%

**短票利率持平**

短票方面，交易员表示，目前除了少数大型金融机构之外，大多数的银行都能接受目前的利率水位，市场的资金料续宽裕。

〞如果年底央行再降息，30天短票0.4%一定守不住，〞一位票券商交易员说。

交易员指出，市场资金充裕，短票量也还是不多，无法如数供应市场需求，因此利率主导一方可能还是以卖方为主。

短票利率稳于上日；大型票券商与银行间承作的自保30天跨季短票主要成交在0.42-0.43%；60天期、90天期短票分别成交在0.43-0.44%、0.44-0.45%。

据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0.422%，前日在0.427%；上日成交量119.75亿台币，前日79.14亿台币。

今日央行存单到期金额为2,398.5亿台币，存单发行金额稍晚公布。

下周央行定存单到期金额共2兆1,026.6亿台币，分别为周一7,795.3亿，周二1,937.5亿，周三4,817.5亿，周四5,903.8亿，周五572.5亿。

拆款中心资料 显示，修正后周三超额准备为219亿台币，累积超额准备为690亿台币、加计前期1%的超额准备2,421亿台币。

**RP利率也平稳**

债市附买回(RP)市场方面，交易员表示，假期在即，投信的资金较不稳定，有多有缺，资金流动、进出的情况时有所闻。

他们指出，目前看来市场资金下周仍然宽裕的机会很大，少数证券商表示，下周可能将略微下调利率。

今日有阳信银行4亿台币公司债交割。

今日证券商10天期公债的附买回利率主要成交在0.43-0.44%，同上日；10天期以上公司债RP主要成交在0.53-0.54%，亦同上日。利率低位0.42%、0.52%则有稀少成交。