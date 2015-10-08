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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 13:02 BJT

路透基点：中国绿地润东汽车集团贷款进入一般银团阶段

路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国绿地润东汽车集团有限公司首个1亿美元三年期定期贷款已经进入一般银团阶段。

承贷2,000万美元至2,900万美元的银行可获得405个基点的综合收益、牵头行头衔以及176个基点的承诺费；承贷1,000万美元至1,900万美元的银行可获得400个基点的综合收益、主办行头衔以及163个基点的承诺费。

实地考察暂定于10月19日当周。回复截止日期为10月30日。

渣打银行和中信银行(国际)为这笔分期偿还贷款的牵头行及簿记行，收益337.5个基点，平均期限为2.6年，附有额外增加贷款5,000万美元的选择权。

在高级银团阶段，银行受邀以牵头行兼簿记行头衔参贷，承贷规模在3,000万美元或以上，获综合收益415个基点，管理费201个基点。

融资将用于运营资本用途。

在香港挂牌上市的润东汽车是中国东部地区的一家豪华车经销商，集团旗下网络店面数量截止到2015年上半年共计73家。

房产开发企业绿地控股持有润东汽车30%股份。(完) (编译 孙国玉；审校 张荻)

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