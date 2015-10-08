路透基点：丽新发展完成30亿港元俱乐部贷款的筹集--TRLPC

路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产开发商丽新发展有限公司已完成30亿港元(3.87亿美元)五年期贷款的筹集。这笔俱乐部由借款人自行安排，已经吸引到20家银行参贷。

贷款所筹资金将用于为一笔将在本月到期的22亿港元贷款再融资。上海浦东发展银行担任额度代理行。

这笔贷款包括两部分：10亿港元的分期偿还定期贷款，以及20亿港元的循环信贷。贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码150个基点，并有111个基点的前端费。循环信贷部分有32.5个基点的承诺费。

丽新发展将香港长沙湾地区的一处物业作为担保。

借款人上次在联贷市场筹款是在7月，签署一笔36亿港元四年期贷款，利率较Hibor加码160个基点，前端费用120个基点。

2012年10月获得的一笔22亿港元三年期贷款，综合收益大约250个基点，利率较Hibor加码200个基点，吸引到12家银行参与。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)