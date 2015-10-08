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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 12:43 BJT

《汇市简讯》新西兰元/美元缩减涨幅，受获利了结打压

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* 新西兰元涨势在亚洲时段减弱，最新报0.6594/97

* 最初涨势在0.6630遇阻，中国沪综指开高3%未能刺激更多买盘

* 普遍的获利回吐，打压新西兰元跌至0.6600下方

* 午后短暂反弹至0.6613，随即遇到新的获利回吐

* 欧洲盘初走势依然沉重

* 小时支撑位在0.6580，然后是周三低点0.6538，周三高点0.6647是阻力位(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 许娜)

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