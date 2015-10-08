《汇市简讯》新西兰元/美元缩减涨幅，受获利了结打压

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
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* 新西兰元涨势在亚洲时段减弱，最新报0.6594/97
* 最初涨势在0.6630遇阻，中国沪综指开高3%未能刺激更多买盘
* 普遍的获利回吐，打压新西兰元跌至0.6600下方
* 午后短暂反弹至0.6613，随即遇到新的获利回吐
* 欧洲盘初走势依然沉重
* 小时支撑位在0.6580，然后是周三低点0.6538，周三高点0.6647是阻力位(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 许娜)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选