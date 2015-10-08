《汇市简讯》新西兰元/美元缩减涨幅，受获利了结打压

* 新西兰元涨势在亚洲时段减弱，最新报0.6594/97

* 最初涨势在0.6630遇阻，中国沪综指开高3%未能刺激更多买盘

* 普遍的获利回吐，打压新西兰元跌至0.6600下方

* 午后短暂反弹至0.6613，随即遇到新的获利回吐

* 小时支撑位在0.6580，然后是周三低点0.6538，周三高点0.6647是阻力位(完)