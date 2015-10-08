全球金属：镍价明年预计上涨9%，铜料涨4%结束四年跌势--GFMS

路透伦敦10月8日 - 汤森路透旗下的黄金矿业服务公司(GFMS)周四表示，继今年大跌之后，镍价明年将上涨9%，领涨基本金属。各种供应限制因素，以及中国经济避免硬着陆后金属消费强劲，利多镍市。

GFMS还预测，2016年铜价 将上升4%。GFMS称最不看好铝价 ，因在中国低成本产能扩张的背景下，产出继续增长。

GFMS预测明年铝价下跌4%至每吨1,639美元。

“虽然我们承认，由于全球经济成长疑虑仍存，负面看法还很普遍，但我们已开始寻找转折点，”GFMS表示。

“大宗商品价格与营收已经跌到2008/09年的水平。自由现金流只是因为大幅削减资本支出才勉强得以维持。在这种情况下，如果大宗商品价格进一步走低，将更加难以被消化。”

GFMS称，镍价今年估计下跌28%，预计明年平均为13,200美元，因为供进一步下降，镍市到明年料将从今年的供应过剩4万吨转变为短缺3万吨。

“鉴于(供应短缺)只会对巨大库存造成微小影响，因此不大可能对镍价构成很大提振，(但)基本面将朝正确方向改进，”GFMS称。

该机构表示，铜价接近触底，随着供应过剩规模明年下降至略高于10万吨，平均铜价料升至每吨5,850美元，从而结束包括今年在内连续四年下跌的局面。GFMS估计今年铜价跌18%。

“近期为止的减产将有助于削减今年和明年的过剩规模。全球铜需求也将发挥一定作用...受助于...中国电网投资(以及)一带一路政策，”该机构称。

GFMS预计，锌价 今年下跌7.7%，明年仅将上涨1.5%至每吨2,030美元，因大型矿场关闭料仍然不会导致明显短缺。