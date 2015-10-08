更新版 1-韩国经济：央行正维持合宜货币政策--企划财政部次官

(新增官员更多言论和背景)

路透首尔10月8日 - 韩国企划财政部次官周亨焕周四向记者表示，韩国央行目前正维持合宜的宽松货币政策。

周亨焕是在首尔一次活动的间隙，被问及经济是否需要额外政策刺激时做出上述评论的。

“我们计划维持当前扩张性的宏观经济政策立场，”周亨焕说，“韩国央行也在维持合宜的宽松货币政策。”

现在距离韩国央行10月15日政策会议仅有一周时间。韩国指标利率目前为1.50%。

周亨焕表示，今年韩国经济增速料将超过国际货币基金组织(IMF)最近修正后的预估2.7%。

“全球贸易整体来看有所下降，我们的出口减少，但我们正在尽最大努力应对这种疲态，”他称。

韩国政府目前预计今年经济增速为3.1%，但企划财政部长官崔炅焕本周稍早表示，政府预估面临下行风险。