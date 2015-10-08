更新版 1-韩国经济：央行正维持合宜货币政策--企划财政部次官

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
(新增官员更多言论和背景)
路透首尔10月8日 - 韩国企划财政部次官周亨焕周四向记者表示，韩国央行目前正维持合宜的宽松货币政策。
周亨焕是在首尔一次活动的间隙，被问及经济是否需要额外政策刺激时做出上述评论的。
“我们计划维持当前扩张性的宏观经济政策立场，”周亨焕说，“韩国央行也在维持合宜的宽松货币政策。”
现在距离韩国央行10月15日政策会议仅有一周时间。韩国指标利率目前为1.50%。
周亨焕表示，今年韩国经济增速料将超过国际货币基金组织(IMF)最近修正后的预估2.7%。
“全球贸易整体来看有所下降，我们的出口减少，但我们正在尽最大努力应对这种疲态，”他称。
韩国政府目前预计今年经济增速为3.1%，但企划财政部长官崔炅焕本周稍早表示，政府预估面临下行风险。
周亨焕还重申政府立场，即外汇主管机关将在汇市剧烈波动时介入，以平抑汇率走势。(完) (编译 王兴亚；审校 王颖)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选