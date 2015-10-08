《路透晚报》--10月8日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收跌1%，受疲软机械订单数据和获利了结打击

日本股市周四结束六连涨，疲软的机械订单数据和获利了结打击了主要股指。日经指数收盘跌1%至18,141.17点。东证股价指数收低0.8%至1,481.40点。

--中国股市：沪综指收升近3%创半个月最大单日涨幅，受长假期间海外股市回暖带动

中国股市沪综指收升近3%，创半个月最大单日涨幅。分析师指出，受长假期间外盘普涨带动，股指跳空高开后震荡，量能有所回升，部分存量资金积极参与热点板块炒作，中小市值个股走势活跃，短线须关注量能变化。沪综指收报3,143.36点，涨90.58点或2.97%；上证A股今日成交2,583亿元人民币，较上日1,563亿元明显放大。

--香港股市：在获利了结打压下收低，能源股领跌

港股收低，能源股领跌，恒生指数过去一周反弹8%后，投资者了结获利。恒生指数收低0.7%至22,354.91点，恒生国企指数跌1.0%至10,287.41点。

--汇市：美元下跌，投资者紧张等待美联储公布会议记录

美元兑欧元跌破1.13美元，为一周来首次跌破该点位，美联储将在今日稍晚发布政策会议记录，投资者紧张等待美联储会对利率和经济成长前景发出何种信号。0835GMT，美元兑日圆下跌0.2%至119.78，脱离周二触及的本周高点120.57。欧元兑美元上涨0.5%至1.1290。

--欧元债市：爱尔兰公债收益率下跌，稍晚将进行年内最后一次标售

爱尔兰公债收益率(殖利率)下跌，稍晚该国将进行今年的最后一次公债标售，爱尔兰2016年的融资需求将大功告成。爱尔兰10年期公债收益率下跌2个基点至1.17%。意大利10年期公债收益率和西班牙10年期公债收益率目前报1.7%-1.8%，均高于爱尔兰10年期公债收益率。

--国际油市：油价微升，因需求料已增长但亚洲经济放缓阻碍涨势

原油期货在亚洲盘中上涨，未受美国库存升幅大于预期的影响，因部分中国交易员结束七天国庆长假。0828GMT，美国原油期货涨0.36美元至48.17美元。布兰特原油期货涨0.46美元至每桶51.79美元。

--全球金市：金价跌至两周低点，受美国升息担忧拖累

金价跌离近两周高位，银价挫跌3%，中国投资者结束国庆长假期后返场抛售贵金属了结获利。0826 GMT，现货金跌至每盎司1,143.80美元。现货银一度挫跌3.2%，之后小幅反弹，报15.67美元。

--金属期市：伦铜下跌，沪铜长假恢复交易后跳涨

伦敦金属交易所(LME)期铜下跌，而中国市场在七天长假后恢复交易，沪铜受空头回补提振上涨。0825GMT，LME三个月期铜跌1.03%至每吨5,133.50美元。上海期交所期铜收盘涨2.3%至每吨39,080元人民币。