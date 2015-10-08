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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 14:07 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：风险偏好带来的涨势消退

0550GMT
    
    * 美元/日圆下跌0.15%，澳元/美元跌0.47%，美元/人民币下滑0.1%
，美元/印尼卢比上涨0.36%
    * 日股日经指数下跌0.93%，中国股市沪综指上扬3.46%，MSCI明晟亚
太地区(除日本)指数小跌0.38%，10年期美债收益率报2.0403%，美国原油
期货微升0.2%
    * 日本8月机械订单意外下降，新财政和货币刺激出台的机率骤升 
    * 美国总统参选人希拉里称将在下周提出一项严控华尔街“违规”等
各种金融市场风险的计划 
    (完)
        
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
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    全部现汇报价             
    

 (编译 王兴亚；审校 张涛)

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