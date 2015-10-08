《汇市简讯》欧洲盘初：风险偏好带来的涨势消退

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
0550GMT * 美元/日圆下跌0.15%，澳元/美元跌0.47%，美元/人民币下滑0.1% ，美元/印尼卢比上涨0.36% * 日股日经指数下跌0.93%，中国股市沪综指上扬3.46%，MSCI明晟亚 太地区(除日本)指数小跌0.38%，10年期美债收益率报2.0403%，美国原油 期货微升0.2% * 日本8月机械订单意外下降，新财政和货币刺激出台的机率骤升 * 美国总统参选人希拉里称将在下周提出一项严控华尔街“违规”等 各种金融市场风险的计划 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 王兴亚；审校 张涛)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选