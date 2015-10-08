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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 14:19 BJT

《全球汇市》美元兑日圆在美联储会议记录公布前下跌

日本央行周三维持货币政策不变，但出口下滑及油价走低令该行下次10月30日会议面临出台额外刺激政策的压力，届时预料该行也将调降长期经济及物价预估。

周四公布的数据凸显出日本经济复苏动能下滑。政府调降对机械订单的评估，称机械订单呈现停滞；日本8月机械订单较前月下滑5.7%，市场预估为上升3.2%。

英镑 下跌0.1%至1.5312美元，维持在两周高点1.5340下方，周四稍晚英国央行将宣布政策决议。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1251 1.1235 0.14 -6.99 1.2097

美元/日圆 119.75 120.00 -0.21 0.24 119.68

欧元/日圆 134.73 134.82 -0.07 -7.22 144.78

美元/瑞郎 0.9720 0.9730 -0.10 -2.22 0.9941

英镑/美元 1.5312 1.5314 -0.01 -1.68 1.5573

美元/加元 1.3065 1.3055 0.08 12.45 1.1618

澳元/美元 0.7172 0.7204 -0.44 -12.19 0.8168

新西兰元/美元 0.6591 0.6608 -0.26 -15.47 0.7797

澳元/日圆 85.880 86.450 -0.66 -12.13 97.750

新西兰元/日圆 78.930 79.300 -0.47 -15.58 93.310

英镑/日圆 183.36 183.77 -0.22 -1.33 186.38

澳元/新西兰元 1.0872 1.0895 -0.21 3.85 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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(编译 汪红英/戴素萍/张荻/张明钧; 审校 白云/王洋/王颖)

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