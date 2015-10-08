《全球汇市》美元兑日圆在美联储会议记录公布前下跌

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
日本央行周三维持货币政策不变，但出口下滑及油价走低令该行下次10月30日会议面临出台额外刺激政策的压力，届时预料该行也将调降长期经济及物价预估。
周四公布的数据凸显出日本经济复苏动能下滑。政府调降对机械订单的评估，称机械订单呈现停滞；日本8月机械订单较前月下滑5.7%，市场预估为上升3.2%。
英镑 下跌0.1%至1.5312美元，维持在两周高点1.5340下方，周四稍晚英国央行将宣布政策决议。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.1251 1.1235 0.14 -6.99 1.2097
美元/日圆 119.75 120.00 -0.21 0.24 119.68
欧元/日圆 134.73 134.82 -0.07 -7.22 144.78
美元/瑞郎 0.9720 0.9730 -0.10 -2.22 0.9941
英镑/美元 1.5312 1.5314 -0.01 -1.68 1.5573
美元/加元 1.3065 1.3055 0.08 12.45 1.1618
澳元/美元 0.7172 0.7204 -0.44 -12.19 0.8168
新西兰元/美元 0.6591 0.6608 -0.26 -15.47 0.7797
澳元/日圆 85.880 86.450 -0.66 -12.13 97.750
新西兰元/日圆 78.930 79.300 -0.47 -15.58 93.310
英镑/日圆 183.36 183.77 -0.22 -1.33 186.38
澳元/新西兰元 1.0872 1.0895 -0.21 3.85 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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(编译 汪红英/戴素萍/张荻/张明钧; 审校 白云/王洋/王颖)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选