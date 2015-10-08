《汇市简讯》东京股市临近收盘时美元/日圆下跌，日股进一步走低

0549GMT

* 美元/日圆走软，在没有其他因素指引的情况下追随日股走势

* 今日仍在区间波动，介于119.82-120.12之间

* 期权令市场波动受到抑制，在118、119、120水平有大量期权到期

* 119.92-120.71的日线云区也帮助限制了该货币对上涨

* 从120.50左右开始出现卖兴，从119.50起有买兴