《汇市简讯》东京股市临近收盘时美元/日圆下跌，日股进一步走低

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
0549GMT
* 美元/日圆走软，在没有其他因素指引的情况下追随日股走势
* 今日仍在区间波动，介于119.82-120.12之间
* 期权令市场波动受到抑制，在118、119、120水平有大量期权到期
* 119.92-120.71的日线云区也帮助限制了该货币对上涨
* 从120.50左右开始出现卖兴，从119.50起有买兴
* 很多人仍在观望，等待10月30日日本央行祭出宽松举措。(完)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选