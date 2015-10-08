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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 14:48 BJT

台湾股市：收低结束连七涨，因长假前卖压出笼

路透台北10月8日 - 台湾股市周四收跌，终止连续七个交易日涨势。分析师表示，亚股下跌，而台股中的纺织类股中指标个股重挫，引发长假前卖压出笼。

台湾加权股价指数 收跌0.58%，报8,445.96点；今日成交初值 为967.80亿台币，上交易日修正后为941.05亿。

〞连假前市场观望，缺买气，〞凯基投顾分析师张明祥说。

周五台湾金融市场因公众假期休市一日。

新光投信协理谢学云则表示，纺织股是这波比较强的股票，不过类股涨幅也较大，外资顺势调节。目前指数已反弹至8,500点的先前〞股灾〞起跌点，目前看指数偏向震荡。至于第三季台币走贬，有助出口，厂商的财报料漂亮许多，为股价提供下档支撑。

分析师也表示，一家外资证券商喊出纺织族群，外资藉机杀出，指标股儒鸿 以跌停作收，再加上长假前调节效应，致台股指数收低。

他们认为，下周台股将在8,300-8,600点震荡整理。

本地时间14:39，MSCI亚太明晟指数 跌0.41%，其中长假后首日开市的上海股市 涨幅高达3.13%。(完)

美国股市 .NCN 标准普尔主要分类指数 0#.GSPMAJOR

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美股业绩公布日程 US/RESFCN 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN

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