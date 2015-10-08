台湾股市：收低结束连七涨，因长假前卖压出笼

新光投信协理谢学云则表示，纺织股是这波比较强的股票，不过类股涨幅也较大，外资顺势调节。目前指数已反弹至8,500点的先前〞股灾〞起跌点，目前看指数偏向震荡。至于第三季台币走贬，有助出口，厂商的财报料漂亮许多，为股价提供下档支撑。