台湾股市：收低结束连七涨，因长假前卖压出笼

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透台北10月8日 - 台湾股市周四收跌，终止连续七个交易日涨势。分析师表示，亚股下跌，而台股中的纺织类股中指标个股重挫，引发长假前卖压出笼。
台湾加权股价指数 收跌0.58%，报8,445.96点；今日成交初值 为967.80亿台币，上交易日修正后为941.05亿。
〞连假前市场观望，缺买气，〞凯基投顾分析师张明祥说。
周五台湾金融市场因公众假期休市一日。
新光投信协理谢学云则表示，纺织股是这波比较强的股票，不过类股涨幅也较大，外资顺势调节。目前指数已反弹至8,500点的先前〞股灾〞起跌点，目前看指数偏向震荡。至于第三季台币走贬，有助出口，厂商的财报料漂亮许多，为股价提供下档支撑。
分析师也表示，一家外资证券商喊出纺织族群，外资藉机杀出，指标股儒鸿 以跌停作收，再加上长假前调节效应，致台股指数收低。
他们认为，下周台股将在8,300-8,600点震荡整理。
本地时间14:39，MSCI亚太明晟指数 跌0.41%，其中长假后首日开市的上海股市 涨幅高达3.13%。(完)
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法股CAC-40指数 .FCHI 中港台企业ADR报价一览表 CTMT/CN (记者 罗两莎/高洁如; 审校 杨淑祯)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选