新兴汇市：印尼卢比领跌多数新兴亚币，关注美联储会议记录

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透10月8日 -
上月美联储并未升息，因担心各种全球性风险，且通胀偏低。
卢比及马币(林吉特) 本周涨势领先区域货币，投资人急忙轧平这两个今年至今表现最差货币的空头押注。
**印尼卢比**
卢比兑美元稍早一度上涨0.7%至13,700，平周三高点，且为8月12日以来最高。
不过银行间投机客了结近期涨势获利，令印尼卢比回落；本周前三日，印尼卢比兑美元跳涨6.1%。
本地进口商逢低买进美元用以支付款项，令卢比承压。
亚洲 当日 今年以来 2014年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 119.86 120.00 +0.12 -0.17 119.66
坡元 1.4129 1.4120 -0.06 -6.15 1.3260
台币 32.614 32.872 +0.79 -2.75 31.718
韩元 1158.51 1161.30 +0.24 -5.11 1099.30
泰铢 35.92 35.93 +0.03 -8.41 32.90
菲律宾披索 46.20 46.14 -0.13 -3.20 44.72
印尼卢比 13850.00 13800.00 -0.36 -10.61 12380.00
印度卢比 65.14 64.98 -0.24 -3.23 63.03
马币 4.2260 4.2200 -0.14 -17.26 3.4965
人民币 6.3501 6.3571 +0.11 -2.30 6.2040
(完)
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全部现汇报价 (编译 戴素萍/汪红英/张明钧; 审校 王兴亚/于春红/蔡美珍)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选