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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 14:38 BJT

新兴汇市：印尼卢比领跌多数新兴亚币，关注美联储会议记录

路透10月8日 -

上月美联储并未升息，因担心各种全球性风险，且通胀偏低。

卢比及马币(林吉特) 本周涨势领先区域货币，投资人急忙轧平这两个今年至今表现最差货币的空头押注。

**印尼卢比**

卢比兑美元稍早一度上涨0.7%至13,700，平周三高点，且为8月12日以来最高。

不过银行间投机客了结近期涨势获利，令印尼卢比回落；本周前三日，印尼卢比兑美元跳涨6.1%。

本地进口商逢低买进美元用以支付款项，令卢比承压。

亚洲 当日 今年以来 2014年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.86 120.00 +0.12 -0.17 119.66

坡元 1.4129 1.4120 -0.06 -6.15 1.3260

台币 32.614 32.872 +0.79 -2.75 31.718

韩元 1158.51 1161.30 +0.24 -5.11 1099.30

泰铢 35.92 35.93 +0.03 -8.41 32.90

菲律宾披索 46.20 46.14 -0.13 -3.20 44.72

印尼卢比 13850.00 13800.00 -0.36 -10.61 12380.00

印度卢比 65.14 64.98 -0.24 -3.23 63.03

马币 4.2260 4.2200 -0.14 -17.26 3.4965

人民币 6.3501 6.3571 +0.11 -2.30 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 戴素萍/汪红英/张明钧; 审校 王兴亚/于春红/蔡美珍)

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