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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 14:55 BJT

香港新股：中国再保险设定招股价区间，筹高至20亿美元--消息

路透香港10月8日 - 据一名了解计划的消息人士透露，中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司将于下周一推出其高至20亿美元香港IPO（首次公开发售），招股价区间为每股2.25-2.70港元。

该消息人士称，以中再集团招股价区间计算，相当于2015年市账率1.12-1.3倍。

汤森路透旗下IFR此前报导，中再集团计划发售57.7亿股新股，并预计下周一（12日）开始路演。 （完）

(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)

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