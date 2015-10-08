香港新股：中国再保险设定招股价区间，筹高至20亿美元--消息

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透香港10月8日 - 据一名了解计划的消息人士透露，中国最大再保险企业--中国再保险（集团）股份有限公司将于下周一推出其高至20亿美元香港IPO（首次公开发售），招股价区间为每股2.25-2.70港元。
该消息人士称，以中再集团招股价区间计算，相当于2015年市账率1.12-1.3倍。
汤森路透旗下IFR此前报导，中再集团计划发售57.7亿股新股，并预计下周一（12日）开始路演。 （完）
(编译 梁慧仪; 审校 张喜良)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选