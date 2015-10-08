台湾债市：假期前呈低量盘整格局，静待下周一104/13标售

* 假期及公债标售在即，观望气氛浓厚 * 五年券标售后，殖利率或有小幅向下机会 * 下周104/12主交投料在1.15-1.20% 路透台北10月8日 - 台湾公债殖利率周四收在平盘附近。交易员表示，市场观望下周一要标售的五年公债 104/13 ，且公共假期在即，使得交投缺乏方向，仍维持低量盘整格局。 针对下周走势，交易商认为，104/13得标利率若在0.82-0.83%，以中性视之。由于存续期约四年的短券， 目前殖利率成交在0.70%以下，因此下周104/13标售后，短端利差或许有收敛机会。 “若104/13标高，行情有机会走低，标平也可能走小低。”一位证券商交易主管说。 交易员认为，目前五年公债殖利率处于历史低档，在不少交易商已达成年度目标的环境下，积极操作需求 度降低。因此该期券的得标利率将会充分反映实质买盘的看法。 交易商指出，纵然近期市场受柜台买卖中心推出的持券新规范干扰，可能会影响买盘对下标利率的判断， 但毕竟市场资金相当浮滥，且持券规定也不会在今年实施，因此得标利率也不致因此偏上。 另一证券商交易员则提及，柜台买卖中心推出的新措施虽不利多头，但近期公布令人失望的经济数据， 却提供债市多方的最佳保护。短线债市欲出现波动，就看下周一标债的结果是否出乎意料而定。 台湾财政部下周一将标售五年期公债104/13。路透调查显示，殖利率处于历史低档的五年公债，虽引不起 买盘追价兴致，但因短率更低，养券绰绰有余。柜买中心持券新规虽不利多方，但空头也不愿躁进，在空单未 平仓量偏少下，标低不易；预计该期公债得标利率将落在0.820-0.845%。 交易员预估，下周10年公债104/12期殖利率主要区间暂看在1.15-1.20%；五年公债104/13期发行前交易殖 利率主要区间则估在0.75-0.85%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 104/13 0.0 0.8190% 0.8140-0.8225% 31.00 10 104/12 -0.5 1.1660% 1.1660-1.1700% 2.50 本/下周国际重要经济数据和事件还有： 10/8(四)：德法意英10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；德国8月贸易收支；日本9月服务业景气 判断指数；加拿大9月房屋开工、8月新屋价格；英国央行宣布利率决议幷公布会议记录；IMF总裁拉加德举行 记者会；美联储公布9月政策会议记录；世界银行行长金墉举行记者会； 10/9(五)：台湾金融市场休市；美国9月进出口物价、8月趸售(批发)库存；法国和意大利8月工业生産； 英国8月建筑业支出和贸易收支；加拿大9月就业数据；日韩10月汤森路透/益普索主要消费者信心指数；IMF和 世界银行年会(至11日)；亚特兰大联储总裁洛克哈特和芝加哥联储总裁埃文斯发表演说。 10/12(一)：美联储理事布雷纳德发表演说；亚特兰大联储总裁洛克哈特发表演说；美国芝加哥联储总裁 埃文斯发表演说；澳洲央行副总裁洛威发表演说；全球经济论坛(Global. Economic Symposium，GES)(至10月 14日)。 10/13(二)：圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表演说；纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱 乐部(The Economic Club of New York)的午餐会；欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说；第五届经济合作暨 发展组织(OECD)全球论坛，演讲者包括：OECD秘书长葛利亚、前突尼西亚央行总裁与冰岛财经事务部长。 10/14(三)：美联储公布经济现况褐皮书；欧洲央行执委会成员莫尔许发表演说。 10/15(四)：美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德发表谈话；纽约联储总裁杜德利参加布鲁金斯学会举 行的“美联储该如何就适当的利率水平做出决定”活动；克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特发表演说；英国国 家统计局(ONS)举行季度经济论坛；欧洲央行副总裁冈斯坦西欧发表演说；欧洲理事会(European Council)会 议(至10月16日)。 30 104/11 没有成交 20 104/14 1.8875 10 104/12 1.1660 5 104/13 0.8190 3 104/1 没有成交 2 104/10 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 杨淑祯)