全球金市：金银价格下跌，中国投资者返场抛售了结获利

由于美国经济数据疲软导致美元下跌，金价在10月1-7日中国放假期间每盎司累计上涨30美元，银价上涨约1.50美元。

“部分中国投资者获利了结，因金价和银价在他们放假期间大幅上涨，”一位驻悉尼的黄金交易员说。

现货铂金(白金) 和现货钯金 也下跌。

“在上周疲软的非农就业数据公布后，市场预计美国升息时间将推迟至明年初。因此金市暂时看上去确实不错，”这位交易员说。

美联储主席叶伦表示，可能在今年升息，但近来美国公布的一连串数据表现疲弱，促使市场预计美联储会推迟升息。

美联储周四稍晚将公布9月政策会议记录，市场关注决策官员对全球经济的看法及其对美国货币政策的影响。

推迟升息可能在短期内支撑金价。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三持仓减少0.26%至687.20吨。

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价格 变动 涨跌%

现货金 1142 -3 -0.26

现货银 15.63 -0.44 -2.74

现货铂金 933.1 -7.65 -0.81

现货钯金 687.05 -9.95 -1.43

COMEX期金 1141.9 -6.8 -0.59

COMEX期银 15.62 -0.474 -2.95

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金