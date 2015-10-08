全球金市：金银价格下跌，中国投资者返场抛售了结获利

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
由于美国经济数据疲软导致美元下跌，金价在10月1-7日中国放假期间每盎司累计上涨30美元，银价上涨约1.50美元。
“部分中国投资者获利了结，因金价和银价在他们放假期间大幅上涨，”一位驻悉尼的黄金交易员说。
现货铂金(白金) 和现货钯金 也下跌。
“在上周疲软的非农就业数据公布后，市场预计美国升息时间将推迟至明年初。因此金市暂时看上去确实不错，”这位交易员说。
美联储主席叶伦表示，可能在今年升息，但近来美国公布的一连串数据表现疲弱，促使市场预计美联储会推迟升息。
美联储周四稍晚将公布9月政策会议记录，市场关注决策官员对全球经济的看法及其对美国货币政策的影响。
推迟升息可能在短期内支撑金价。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust称，周三持仓减少0.26%至687.20吨。
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价格 变动 涨跌%
现货金 1142 -3 -0.26
现货银 15.63 -0.44 -2.74
现货铂金 933.1 -7.65 -0.81
现货钯金 687.05 -9.95 -1.43
COMEX期金 1141.9 -6.8 -0.59
COMEX期银 15.62 -0.474 -2.95
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 白云/汪红英；审校 张涛/张荻)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选