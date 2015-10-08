路透基点：日出康城住宅项目第六期建设贷款额度分配出炉--TRLPC

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商--南丰国际控股有限公司和远洋地产控股有限公司五年期建筑贷款的额度分配已出炉。贷款额为94.42亿港元(12.2亿美元)，略高于之前报导的90亿港元。
这笔由两家公司自行安排的贷款吸引了六家银行参与，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码不到200个基点。贷款协议料将在下周签署。
贷款资金将用于港铁公司的日出康城住宅项目第六期的建设和开发，该项目位于香港新界将军澳，南丰1月时成为第六期的独家中标企业。
总部位于香港的南丰持有远洋地产约20.4%的已发行股本，为第二大股东。
远洋地产是北京知名地产商，专注于开发中高端住宅和商业地产项目。(完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选