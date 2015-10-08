路透基点：日出康城住宅项目第六期建设贷款额度分配出炉--TRLPC

路透香港10月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，房地产开发商--南丰国际控股有限公司和远洋地产控股有限公司五年期建筑贷款的额度分配已出炉。贷款额为94.42亿港元(12.2亿美元)，略高于之前报导的90亿港元。

这笔由两家公司自行安排的贷款吸引了六家银行参与，利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码不到200个基点。贷款协议料将在下周签署。

贷款资金将用于港铁公司的日出康城住宅项目第六期的建设和开发，该项目位于香港新界将军澳，南丰1月时成为第六期的独家中标企业。

总部位于香港的南丰持有远洋地产约20.4%的已发行股本，为第二大股东。