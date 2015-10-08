企业并购：索尼收购比利时影像处理感应器公司Softkinetic Systems

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透东京10月8日 - 日本电子业巨擘索尼 表示，已经收购比利时影像感应技术公司Softkinetic Systems，但并未公布交易金额；索尼在电视机及智能手机销售疲弱之际，扩大其强势业务的投资。
索尼表示，Softkinetic的专长在于测量“成像时间”(time of flight)，也就是光在一物体上折射并回映至影像感应元件所需时间。
索尼日前表示，将把旗下半导体业务分拆出来，以提振影像感测器等装置的业务成长，该类产品在近年来为公司最热销的产品。 (完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选