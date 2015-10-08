金属期市：伦铜下跌，沪铜长假恢复交易后跳涨

但交易员表示，由于对中国经济状况的担忧挥之不去，市场出现获利回吐，导致铜价回吐涨幅。

不过，Argonaut Securities在一份报告中说，由于中国主要买家--国家电网公司料在年底前增加铜购买，铜价前景看好。

“中国市场人气不如其他市场好，因此LME期铜追随上海期交所铜价的跌势，”驻新加坡的一位交易员说。

德国8月出口创下2009年初全球金融危机高峰以来最大跌幅，进口亦大跌，这是德国经济受到新兴市场放缓拖累的最新迹象。