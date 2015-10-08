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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 15:46 BJT

金属期市：伦铜下跌，沪铜长假恢复交易后跳涨

但交易员表示，由于对中国经济状况的担忧挥之不去，市场出现获利回吐，导致铜价回吐涨幅。

不过，Argonaut Securities在一份报告中说，由于中国主要买家--国家电网公司料在年底前增加铜购买，铜价前景看好。

0702GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.9%至每吨5,142.50美元，上日收盘持平。

上海期交所期铜 收盘涨2.3%至每吨39,080元人民币。

“中国市场人气不如其他市场好，因此LME期铜追随上海期交所铜价的跌势，”驻新加坡的一位交易员说。

德国8月出口创下2009年初全球金融危机高峰以来最大跌幅，进口亦大跌，这是德国经济受到新兴市场放缓拖累的最新迹象。

日本内阁府周四公布，8月核心机械订单较前月意外下降5.7%，让资本支出力度笼罩疑云。

国际镍业研究组织(INSG)周三表示，全球镍市2016年将从今年的小幅供应过剩转为短缺2.3万吨，预计中国将带动镍需求增加。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/汪红英；审校 蔡美珍/张涛)

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