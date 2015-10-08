金属期市：伦铜下跌，沪铜长假恢复交易后跳涨

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
但交易员表示，由于对中国经济状况的担忧挥之不去，市场出现获利回吐，导致铜价回吐涨幅。
不过，Argonaut Securities在一份报告中说，由于中国主要买家--国家电网公司料在年底前增加铜购买，铜价前景看好。
0702GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 跌0.9%至每吨5,142.50美元，上日收盘持平。
上海期交所期铜 收盘涨2.3%至每吨39,080元人民币。
“中国市场人气不如其他市场好，因此LME期铜追随上海期交所铜价的跌势，”驻新加坡的一位交易员说。
德国8月出口创下2009年初全球金融危机高峰以来最大跌幅，进口亦大跌，这是德国经济受到新兴市场放缓拖累的最新迹象。
日本内阁府周四公布，8月核心机械订单较前月意外下降5.7%，让资本支出力度笼罩疑云。
国际镍业研究组织(INSG)周三表示，全球镍市2016年将从今年的小幅供应过剩转为短缺2.3万吨，预计中国将带动镍需求增加。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 李春喜/汪红英；审校 蔡美珍/张涛)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选