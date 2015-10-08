更正 -日本债市：长天期公债受优异标债结果提振而走强，收益率曲线趋平

(更正：因译文有误，内文第一段改为“周四”，非“周三”；内文第三段改为“平均得标价格与最低价格差距”，非“ 尾部(得标利率与标售前收益率之差)”)

路透东京10月8日 - 日本长天期政府公债价格周四持坚，此前30年日债标售吸引投资人强劲需求。

30年期日债收益率(殖利率) 一度下跌2.0个基点至1.345%，逼近周一所及五个月低点1.340%。

这次8,000亿日圆的30年期政府公债投标倍数达3.33倍，高于前次的3.11倍。平均得标价格与最低价格差距为0.06，小于上月的0.09，受助于10月1日起财务年度下半年投资人需求强劲。

在日本央行总裁周三表示没有计划调降超额准备金利率之后，较短期债表现较差。

两年期公债收益率 升0.5基点，五年期公债收益率升1.0基点。

10年期公债收益率 升0.5基点至0.330%。

但在货币市场，国库券短缺导致六个月国库券收益率降至负0.089%的纪录低点，跌1.7基点。

当日涨跌 上日

最新报价 (基点) 收市价

两年期公债 0.005% +0.5 0.000%

五年期公债 0.065% +1.0 0.055%

10年期公债 0.330% +0.5 0.325%

20年期公债 1.090% -0.5 1.095%

30年期公债 1.350% -1.5 1.365%

10年期公债期货 <0#JGB:> 148.23 -0.03 148.26

注1：公债期货涨跌为点数。

注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)

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