《汇市简讯》欧元/美元仍陷于区间交投

路透10月8日 - 0711GMT * 欧元/美元陷于近期交投区间中部 * 难有诱因改变近期走势，交易员静候欧洲央行和美联储会议记录 * 波动率下降，一个月期波动率追平8月低点9.3%，年内低点为2月所 及的8.2% * 德国贸易数据疲软 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 李爽)