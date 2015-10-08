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市场报道 | 2015年 10月 8日 星期四 15:45 BJT

《汇市简讯》欧元/美元仍陷于区间交投

路透10月8日 - 0711GMT                        
    
    * 欧元/美元陷于近期交投区间中部
    * 难有诱因改变近期走势，交易员静候欧洲央行和美联储会议记录
    * 波动率下降，一个月期波动率追平8月低点9.3%，年内低点为2月所
及的8.2%
    * 德国贸易数据疲软
    (完)
   
      
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 (翻译 张荻； 审校 李爽)

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