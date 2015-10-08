《汇市简讯》欧元/英镑可能在0.74遭遇卖盘，市场聚焦德意志银行

标题新闻：今年欧洲主要国家接连大选不会改变欧元区经济改善前景--ECB管委维勒鲁瓦德加洛
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路透10月8日 - 0754GMT
* 欧元/英镑从0.7345升至0.7377，受欧元/美元升至1.1310带动
* 若进一步上升，0.74处的卖盘可能抑制涨势
* 0.7333是周三触及的12日低点
* 英国央行将在1100GMT公布会议记录
* 德意志银行警告第三季可能税前亏损60亿欧元 (完)
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全部现汇报价 (翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
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