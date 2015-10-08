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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 16:39 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1292 1.1235 0.51 -6.65 1.2097

美元/日圆 119.77 120.00 -0.19 0.26 119.68

欧元/日圆 135.23 134.83 0.30 -6.88 144.77

美元/瑞郎 0.9680 0.9730 -0.51 -2.63 0.9941

英镑/美元 1.5333 1.5314 0.12 -1.54 1.5573

美元/加元 1.3043 1.3055 -0.09 12.27 1.1618

澳元/美元 0.7183 0.7204 -0.29 -12.06 0.8168

新西兰元/美元 0.6609 0.6608 0.02 -15.24 0.7797

欧元/瑞郎 1.0932 1.0938 -0.05 -9.10 1.2026

欧元/英镑 0.7362 0.7333 0.40 -5.07 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2925 9.2671 0.27 -1.24 9.4688

美元/挪威克朗 8.1707 8.2072 -0.44 9.35 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 张涛)

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