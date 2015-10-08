更新版 1-中国汇市：人民币连六日收升至近两个月新高，但长假后购汇需求不少

* 人民币连六日收升，与中间价双创近两个月新高 * 离岸小跌，两地价差几乎消弭 * 用于偿还假期境外消费的购汇需求不少 * 央行仍需适度维稳，汇价短期难现趋势性走势 路透上海10月8日 - 人民币兑美元即期 周四连六日收升，与中间价双创近两 个月新高。交易员称，离岸与在岸价差已很小，人民币贬值预期继续淡化，但国庆节长假后 用于偿还出境消费的购汇需求不小，央行仍需适度维稳，汇价短期难现趋势性走势。 他们并指出，国庆期间国际美元小幅回落，而离岸CNH 并无明显趋势，今日中 间价六连升基本能反映美元指数表现；不过节后仍有部分交易员仍处于休假状态，市场交投 明显清淡，全天成交较节前明显萎缩。但随着市场预期渐趋稳定，结汇需求将在未来一段时 间逐渐显现，结售汇需求将趋于平衡。 “长假出游人多啊，境外消费都会最终体现在节后的购汇上，日内（美元）买盘还是蛮 兴旺的，这是真实的实需啊。”一外资行交易员表示。 人民币兑美元即期成交量 为108亿美元，仅为上日218亿美元的一半。 而历史最高成交量为8月12日创下的568亿美元，次高位8月28日的515亿美元。 “今天成交很少啊，大家好像还没从假期模式中恢复过来，估计下周会恢复正常，总体 在岸这边还是比较平静的。”一中资行交易员表示。 因国庆假期，10月1日-7日中国金融市场均休市。 中国央行周三公布9月末外汇储备余额环比减少432亿美元至3.514万亿美元，降幅较8月 明显放缓，显示市场预期已经逐步趋稳。 中国官方高层仍在各个场合表态稳定人民币预期，央行副行长易纲在IMF年会上指出， 目前人民币汇率“基本”接近均衡水平。 全球汇市方面， 美元兑欧元周四跌破1.13美元，为一周来首次跌破该点位，美联储将 在今日稍晚发布政策会议记录，投资者紧张等待美联储会对利率和经济成长前景发出何种信 号。而一项路透最新调查显示，美元能否持续走强，主要将取决于美联储将把接近10年来的 首度升息再延后多久。 中国外汇交易中心周四更新的16点人民币兑美元参考汇率为6.3522。外汇交易中心自8 月24日开始，每天五次，分别为上午10点、11点、下午2点、3点和4点时发布一个参考汇率 。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.3537 6.3571 0.05% 中间价 6.3505 6.3613 0.17% 成交额 108.21亿美元 218亿美元 日内波动幅度(pips) 41 日高6.3496 日低6.3537 今年以来升贬幅度 -2.36% 2005年汇改以来升贬幅度 30.26% 1年期美元/人民币掉期<CN +1,230 Y1Y=CFXS> 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.3525 6.3463 一年期NDF <CNY1YNDFO 6.5395 6.5295 R=> 中国央行8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准 性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综 合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一 次性贬值近2%。（完） (发稿 张金栋; 审校 张喜良/曾祥进)