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亚洲 | 2015年 10月 8日 星期四 16:40 BJT

《全球汇市》美元下跌，投资者紧张等待美联储公布会议记录

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1292 1.1235 0.51 -6.65 1.2097

美元/日圆 119.76 120.00 -0.20 0.25 119.68

欧元/日圆 135.22 134.83 0.29 -6.89 144.77

美元/瑞郎 0.9678 0.9730 -0.53 -2.65 0.9941

英镑/美元 1.5335 1.5314 0.14 -1.53 1.5573

美元/加元 1.3039 1.3055 -0.12 12.23 1.1618

澳元/美元 0.7183 0.7204 -0.29 -12.06 0.8168

新西兰元/美元 0.6609 0.6608 0.02 -15.24 0.7797

欧元/瑞郎 1.0933 1.0938 -0.05 -9.09 1.2026

欧元/英镑 0.7362 0.7333 0.40 -5.07 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.2940 9.2671 0.29 -1.22 9.4688

美元/挪威克朗 8.1702 8.2072 -0.45 9.34 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/李春喜/张明钧/李爽 审校 于春红/张荻/张明钧)

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