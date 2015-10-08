更新版 1-企业并购：中国O2O巨擘美团网和大众点评宣布合并，竞争对手变伙伴

日本个股：佳能正考虑投资东芝芯片业务--共同社
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
(新增更多细节和背景)
路透北京10月8日 - 中国最大两家O2O（线上线下）生活服务提供商--大众点评和美团周四宣布战略合作，双方将合组一家新公司。这将是一场价值超过100亿美元的合并，业内人士指出，双方从原来的直接竞争对手到合并，将可发挥协同优势，更好地与包括百度 旗下糯米网等对手展开竞争。
据公司新闻稿，本次战略合作得到了双方战略投资人和财务投资人的大力支持，华兴资本担任本次交易双方的独家财务顾问。这些投资人包括红杉资本、阿里巴巴 、腾讯 等知名机构。
新公司将实施联席CEO（首席执行官）制度，美团CEO王兴和大众点评CEO张涛同时担任联席CEO和联席董事长。两家公司在人员架构上保持不变，并将保留各自的品牌和业务独立运营，包括以团购和闪惠为主体的高频到店业务，同时将加强优势互补，推动行业升级。
新闻稿未提及本次合并的财务细节及新公司架构下各公司业务安排。
张涛指出，“过去这些年两家公司有竞争也有差异化，帮助1,000万商家服务好10亿消费者，是两个团队共同的追求，合作是大势所趋，是两个团队的共同选择。”
艾瑞咨询此前公布的国内未上市科技企业估值排行榜，美团网和大众点评分别名列第七和第九，其估值分别为70亿美元和40.5亿美元。而英国金融时报最新报导对两家合并的新公司估值为200亿美元。
美团和大众点评是国内包括团购等细分领域的领头羊，糯米网排名其后。百度6月曾宣布，未来三年计划投资200亿元人民币予糯米网，布局O2O生态战略。
近年来，中国互联网行业已诞生了多起重量级的合并，例如网络视频行业的优酷土豆 、打车软件业的滴滴快的以及生活服务平台58同城 与赶集网的合并。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
报导没有援引任何消息来源。知情人士透露，东芝已经开始准备出售核心的芯片业务的少数股权，因该公司亟需资金以避免数十亿美元资产减记的冲击。
美元/日圆：技术指标已经从过度的水准降温，这意味着额外上涨空间可能有限，料出现更为明显的健康修正。这可从近期跌破116.00的空头得到确认，并可能开启下跌至先前阻力、现转为支撑的水准111.45。但最终任何拉回都料将在110.00之前获得良好支撑，之后恢复走多并上探120.00。
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