全球贵金属：10月7日SPDR黄金持仓与iShares白银持仓皆下降

路透10月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓与周二下滑0.26%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.54%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：