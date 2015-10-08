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市场报道 | 2015年 10月 8日 星期四 16:46 BJT

全球贵金属：10月7日SPDR黄金持仓与iShares白银持仓皆下降

路透10月8日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓与周二下滑0.26%，同期全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓减少0.54%。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减

SPDR 22,094,038.0 10月7日 22,151,494.4 10月6日 -57,456.4 -0.26%

iShares 315,152,346.9 10月7日 316,869,406.5 10月6日 -1,717,059.6 -0.54% (完) (编译 张明钧; 审校 于春红)

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