中国经济：保障性安居工程开工率低，近三成铁路投资计划完成率低于50%--审计署

路透北京10月8日 - 中国国家审计署周四公布8月跟踪审计结果指出，一些民生政策贯彻落实不到位，农村危房改造任务开工率低，部分已建成的安居房闲置或被挪作他用；而且部分重点项目建设推进缓慢，中国铁路总公司近三成铁路项目投资计划完成率低于50%。

审计结果并指出，大众创业、万众创新政策在有些地区和主管部门落实不到位，小微企业融资贵、融资难问题依然较为普遍；一些单位清理盘活资金存量亦不及时。

“部分保障性安居工程开工率较低、虚报开工任务，已建成安居房长期闲置或改变用途.”审计署称。

截至2015年8月底，2015年中央安排的农村危房改造任务432万户已开工245.3万户（占56.8%），10个省因前期准备不充分、配套资金到位晚等开工率不足50%；三个省的部分地区虚报开工任务量、已建成安居房长期闲置或改变用途。

审计发现，山西大同市虚报2015年完成城镇保障性安居工程开工任务31,054套；截至7月底浙江杭州市萧山区已建成的626套廉租住房中闲置超过2年的有546套，其中448套闲置超过4年。

在部分重点建设项目推进方面亦存在问题。审计结果称，中国铁路总公司近三成铁路项目投资计划完成率低于50%，其中20个项目低于10%。

至2015年8月底，中国铁路总公司下达345个大中型铁路项目投资计划5,807.13亿元，其中，2015年计划开工但尚未开工的12个项目投资计划48.15亿元，已开工在建的333个项目投资计划5,758.98亿元。

而在333个已开工在建项目中，有99个项目年度投资计划完成率低于50%（占29.73%），涉及年度投资计划1,737.24亿元，其中20个项目年度投资计划完成率低于10%，设计年底投资计划253.16亿元。

与此同时，部分重大水利和公路项目建设亦进展缓慢，重大农业节水工程投资完成率仅有5.69%，国家高速公路网七个“断头路”项目应开工未开工。

**“双创”政策落实难，盘活存量资金不及时**

目前小微企业融资难、融资贵问题依然较为突出，不利于大众创业、万众创新。

审计署抽查发现，小微企业融资成本普遍偏高，广东省和吉林省30户企业84笔银行贷款中，46笔承担了利息成本之外的其他费用，个别企业从商业银行贷款当年的实际成本高达12.5%；山东省小微企业从小额贷款公司取得的贷款综合成本最高达30%。

小微企业融资难度普遍较大，主要表现在部分商业银行审批贷款时设置最低贷款额起点、贷款转存等附加条件，加大企业融资难度；融资审批难，审计抽查广东省15家小微企业2013年以来申请的52笔贷款发现，36笔贷款时间超过30天，个别最长为210天。

而在清理盘活存量资金方面，车辆购置税补助地方建设项目资金大量结转结余。截至2014年底，37个省和计划单列市收到的车辆购置税补助公路、水路建设项目资金累计结转结余达640亿元。

而且部分中央支出预算批复和下达偏慢。截至2015年7月底，政府性基金预算中，中央本级预算批复49.95%，实际支出仅31.35%；一般公共预算中，除据实结算等特殊情况外，有10个专项转移支付中234.99亿元尚未下达。（完）

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欲览审计署7月跟踪审计结果，请点击 here (发稿 乔艳红; 审校 曾祥进)