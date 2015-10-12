重温稿-《台湾新债预测》五年期104/13公债得标利率料落在0.820%-0.845%

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 标售标的：五年公债104/13
* 标售时间：周一(12日)
* 标售金额：预估350亿台币
* 预测中值：0.820%-0.845%
* 受访机构：11家
路透台北10月8日 - 台湾财政部下周一将标售五年期公债104/13 。路透调查显示，殖利率处于历史低档的五年公债，虽引不起买盘追价兴致，但因短率更低，养券绰绰有余。柜买中心持券新规虽不利多方，但空头也不愿躁进，在空单未平仓量偏少下，标低不易；预计该期公债得标利率将落在0.820-0.845%
路透周四采访11家金融机构，包括六家银行、两家票券公司、三家证券商。预估中值为0.820%-0.845%；大区间则落在0.800%-0.850%。
柜台买卖中心本月初表示，将针对五、10年期公债增订证券自营商自发行前交易起至发行后六个月以内，单一机构持券不得超过发行量三成的新规。规章已经由董监联席会议通过，呈报金管会证期局审核，预计在一至两个月后公告实施，新规将不会溯及既往，公告实施后的新券才适用。
本次104/13期公债预计标售350亿台币，周四(15日)发行。
本地时间11:50，该期公债发行前交易殖利率跌0.20个基点，报0.8170%；发行前交易区间介于0.770-0.8695%。
前次同天期公债104/9R期 于7月下旬标售，得标利率为0.988%，发行额300亿台币。
以下为交易员观点整理：
--空单未平仓量偏低，截至周三为止仅有38亿台币，标售缺乏轧空力道相助，得标利率走低不易。
--虽然柜买中心持券新规不利多方，但明年才实施，且能否通过犹有变数。买盘下标虽会将此预期考量在内，但也不至于往后退太多。
--短率偏低，公债附买回(RP)利率仅有0.42-0.43%，此时养五年券具有空间。且年底台湾央行不排除还有降息机会。
--景气不振，银行资金运用管道有限，虽有柜买中心持券新规的心理影响，但还是会买进基本量。
--本期为分割券，票面利率比较高，因此交易商应该不会太积极拿券，不过资金偏多，得标利率也不致弹高。
--相较去年第四季，目前公债殖利率水位处于低档，因此不用锦上添花，逢高拿即可。国库负债已减轻很多，不用再过度相助。
以下为各金融机构的预期区间：
金融机构 区间低位 区间高位
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大型公股银行一 0.80% 0.83%
大型公股银行二 0.80% 0.83%
大型银行一 0.82% 0.84%
大型银行二 0.82% 0.85%
中型银行一 0.81% 0.82%
中型银行二 0.83% 0.85%
大型票券公司一 0.82% 0.85%
大型票券公司二 0.80% 0.83%
大型证券商一 0.82% 0.85%
大型证券商二 0.82% 0.85%
中型证券商 0.84% 0.85%
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中值 0.82% 0.845%(完) (记者 董永年；审校 曾祥进)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”