欧洲个股：奥迪9月销量增长6.8%，受益于美国及南欧需求旺盛

国际油市：亚洲柴油现货价差持稳，因交易活动迟滞
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透法兰克福10月8日 - 德国汽车生产商奥迪 9月销量增长6.8%至170,900辆，受益于美国和南欧需求旺盛。
今年前九个月奥迪豪华车及运动型车(运动休旅车，SUV)销量增长3.8%至135万辆。
奥迪在美国市场的汽车销量增长16.2%，8月为增长9.9%，迄今未受大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)柴油排放丑闻的影响。
奥迪在中国的9月汽车销量增长2.9%，8月为下降4.1%。德国市场则为持平。(完)
(编译 于春红; 审校 张荻)
荷兰咨询机构PJK International公布的数据显示，1月19日当周，阿姆斯特丹--鹿特丹--安特卫普的柴油库存连续第四周上升，至9月8日以来最高水准322万吨。
路透新加坡1月20日 - 亚洲石脑油裂解价差周五连续第四个交易日上涨，来到每吨108.25美元，创1月12日以来最高，因供应趋紧带动现货价格上涨。
路透1月20日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选