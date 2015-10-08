欧洲个股：奥迪9月销量增长6.8%，受益于美国及南欧需求旺盛

路透法兰克福10月8日 - 德国汽车生产商奥迪 9月销量增长6.8%至170,900辆，受益于美国和南欧需求旺盛。

今年前九个月奥迪豪华车及运动型车(运动休旅车，SUV)销量增长3.8%至135万辆。

奥迪在美国市场的汽车销量增长16.2%，8月为增长9.9%，迄今未受大众汽车(福斯汽车, Volkswagen)柴油排放丑闻的影响。

奥迪在中国的9月汽车销量增长2.9%，8月为下降4.1%。德国市场则为持平。(完)