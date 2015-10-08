欧洲汇市：英镑升势暂歇，观望英国央行最新政策消息

国内经济数据，包括疲软的服务业数据在内，也支撑了英国央行将在更长时间内维持低利率的预期。但一些参与者认为，鉴于薪资增长加快，加上周三公布的数据显示8月工业生产和制造业产出大幅增长，升息预期的变化或许有点过度。

“市场目前认为升息周期启动时间将推迟至2016年底，这与英国经济前景不符，”荷兰国际集团(ING)的外汇策略师Petr Krpata说。

“不可否认的是，尽管近来英国的采购经理人指数数据表现疲软，但考虑到央行总裁卡尼就在三周前还表示，是否开始升息的决定将在年底变得更明确，市场对升息时间重新作出的估计有点令人吃惊。”

英镑兑美元 持稳于1.5330美元，离周三触及的两周高点1.5340不远，也远远高于10月1日触及的五个月低点1.5107。

英镑兑欧元 下跌近0.4%至0.7346英镑。(完)

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