中国经济：加大险资支持重大工程建设力度，抓紧筹建重大项目库--发改委

路透北京10月8日 - 中国国家发改委周四表示，加大保险资金支持重大工程建设力度，支持保险机构通过债券、投资基金、基础设施投资计划、资产支持计划等方式参与重大工程投资。

发改委网站刊登答记者问并称，下一步特别是要促进“十三五”(2016-2020年)规划确定的重大项目尽快开工建设，并抓紧筹建重大项目库，制定有效投资三年滚动计划，建立项目谋划一批、储备一批、开工一批、建设一批“四个一批”的储备机制。

“充分发挥保险资金长期投资和保险业务风险保障的独特优势，加大重点工程建设力度，加强保险业对经济增长和结构调整的支撑作用，”发改委称。

发改委表示，大力支持保险机构通过工程保险、巨灾保险和再保险等方式加强对重大工程建设的保障力度；并着力完善险资投资重大工程在信息共享、税收政策落实和用地保障等方面支持政策。

今年以来，国内投资增长面临较大下行压力，特别是受融资渠道不畅、企业利润下降、地方融资筹资能力减弱等影响，固定资产投资资金来源总体趋紧，是制约投资增长的重要因素之一。

中国前八个月固定资产投资到位资金同比增长6.8%，增速同比回落6个百分点。其中，国家预算资金增长21.1%，增速同比提高8.9个百分点；国内贷款下降5.3%，增速同比回落17.9个百分点。

为了打通金融资金流向实体经济的渠道，国家发改委此前曾联合银监会下发银行业支持重点领域重大工程建设的指导意见，近期又联合保监会下发险资支持重大工程建设的指导意见。（完）

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